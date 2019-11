Maroc: Nouvelle édition de Oasis Festival à Marrakech

La 6ème édition de Oasis Festival aura lieu à Marrakech, du 11 au 13 septembre de l'année prochaine, annoncent les organisateurs.

Le programme, soigneusement concocté par les organisateurs, présente non seulement des stars internationales, mais également une profusion de vedettes locales et régionales, qui ont contribué à attirer l'attention des mélomanes et d'un tout nouveau public sur la florissante scène locale.

Fondé en 2015, Oasis Festival a prouvé de manière constante et récurrente qu'il ne s'agissait pas que de musique.

Mais plutôt d'une expérience de vacance authentique en terre africaine dotée d'une bande-son de calibre mondial, le tout immergé dans un lieu paradisiaque, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Depuis sa création, ce festival a mis la barre très haut avec des têtes d'affiche de classe mondiale et une production de haute qualité.

Les organisateurs tiennent à rappeler que la 5-ème édition du festival, qui s'est déroulée un peu plus tôt cette année, fut très remarquée avec plus de 5.500 festivaliers venus des quatre coins du monde.

Des artistes de classe mondiale, tels que Four Tet, Amélie Lens, Seth Troxler, Jayda G., Yasiin Bey et Sampha, avaient rejoint les stars de la scène nord-africaine, notamment le rappeur marocain Issam et les DJ Amine K, Driss Bennis et Yasmean.

Cette manifestation artistique continue de marquer la scène musicale nationale et mondiale en apportant une expérience culturelle unique à la ville de Marrakech.