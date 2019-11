Sénégal: Coris Bank Sénégal porte avec succès son capital à 20 milliards de FCFA

Coris Bank Sénégal passe à la vitesse supérieure. Elle vient de porter avec succès son capital à 20 milliards de FCFA. À l'issue d'une opération d'augmentation effective et bouclée à la date du 31 octobre 2019.

Après la proposition de cette opération par le Conseil d'administration en date du 5 octobre et l'approbation par l'Assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2019.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, avec l'augmentation du capital, le tour de table de l'actionnariat de Coris Bank Sénégal s'élargit désormais avec l'entrée de Coris Assurance Vie et Coris Assurance IARD.

Les deux sociétés détiennent respectivement 2,5% des actions (soit 500 millions de FCFA chacune). Coris Bourse est montée aussi à 5% du capital alors qu'elle détenait avant l'augmentation du capital 4,76% des parts.

Géographie nouvelle du capital

La nouvelle structuration du capital de Coris Bank Sénégal ressort la dilution des actions de Coris Holding qui a permis l'entrée de Coris Assurance SA et Coris Assurance Vie et la montée de Coris Bourse.

De 61, 90% des parts qu'elle détenait dans le tour de table, Coris Holding a baissé la voilure pour se retrouver à 56,67% pour une valeur de 11 milliards 333 millions de FCFA contre précédemment 6 milliards 500 millions de FCFA. Coris Bourse est passée donc de 500 millions à 1 milliard FCFA.

Les souscriptions ouvertes le 22 octobre 2019 ont connu un effet d'engouement manifeste au point que l'opération a été bouclée avec succès et à temps record le 30-31 octobre 2019. Signe d'attractivité et de confiance de la holding et de ses entités explique largement cette prouesse et cette grande diligence de l'opération.

La banque qui a ouvert ses guichets depuis août 2016, affiche des indicateurs d'activités et de résultats en croissance qui confirment ses ambitions de devenir une banque-phare résolument engagée pour le développement inclusif sur la place financière de Dakar.

Depuis le 3 juin dernier, un financier puriste et réputé pour sa rigueur et son professionnalisme, Ibrahima FALL est à la tête de Coris Bank Sénégal. Quatre mois après, il trace son sillon et fait bouger les lignes.