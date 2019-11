Ile Maurice: Handicapé et défiguré - Un passager touche Rs 1,6 M de dommages

Une vie gâchée. C'est le sentiment d'un habitant de St-Paul, Phoenix, qui s'est retrouvé handicapé et défiguré à la suite d'un accident de la route, avec pour conséquences la perte de son emploi et le départ de son épouse.

Il réclamait des dommages de plus de Rs 6 millions au chauffeur qui, dit-il, en est responsable, ainsi qu'à l'assureur du véhicule.

Dix ans après, la partie défenderesse et le plaignant ont conclu un accord devant la Cour suprême, mercredi. La victime a pu toucher Rs 1,6 million.

L'accident s'est produit le 6 juin 2009. L'habitant de Phoenix se trouvait à bord d'un contract van, conduit par Rajiv Lalljee. Ce dernier roulait le long de Holyrood Road en direction de Medine Sugar Estate lorsque tout à coup, le véhicule a fait une embardée et s'est renversé.

«Tous les passagers ont été blessés. La faute repose entièrement sur le chauffeur qui a été imprudent en roulant à vive allure», fait ressortir le plaignant, qui avait été admis à l'hôpital Victoria.

Il avait subi des blessures au bras gauche et au visage, et avait le côté gauche écrasé. «J'ai eu des fractures d'os et j'ai été défiguré.

Le certificat médical confirme que je souffre d'un handicap permanent, qui ne me permettra plus jamais de travailler», déplore le helper et sales assistant d'alors.

Le pire : il a eu un tendon sectionné. «Je ne pourrai plus me tenir debout pendant de longues heures ou tenir des matériaux. J'étais une personne active et sportive. Cet accident m'a dépourvu d'une vie normale.

Je ne pourrai plus exercer comme musicien, ce qui me permettait de toucher un salaire minimal de Rs 5 000.» Outre ce salaire, il gagnait un montant de Rs 9 500, excluant des tâches supplémentaires.

Ses malheurs ne s'arrêtent pas là. Alors que sa vie professionnelle est gâchée, avec aucune chance de promotion, sa vie personnelle a également basculé.

«Ma femme m'a quitté à cause de mon handicap et je ne peux pas m'investir dans une relation vu mon état de santé physique», regrette l'homme qui avait déposé une plainte par le biais de son avocat, Shafick Chuttur, devant la Cour suprême.

Le plaignant estimait que des dommages de Rs 6 456 250 devraient lui être versés, pour la perte de son emploi, ses dépenses médicales, ses frais de transport, des dommages moraux et les futures interventions chirurgicales.

Finalement, c'est à travers Me Gavin Glover, Senior Counsel, de la partie défenderesse, qu'un accord a été trouvé pour qu'il obtienne Rs 1,6 million.