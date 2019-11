Algérie: Ounissi préside la cérémonie de célébration de l'anniversaire du 1er novembre 1954

Alger — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi a présidé, jeudi soir, au forum de la sûreté nationale à l'Ecole supérieure de police (ESP) Ali Tounsi (Alger), la cérémonie de célébration du 65eme anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, a indiqué, vendredi, un communiqué de la DGSN.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des directeurs centraux du même ministère, du directeur général de la protection civile, Boualem Boughelaf, des directeurs centraux de la DGSN, de retraités de la sûreté nationale et de moudjahidine.

La conférence historique, organisée au forum de la mémoire de la sureté nationale, a été marquée par la présentation de deux communications, animées par le directeur du musée central de la police "Colonel Lotfi", et par le professeur Bouaza Boudharsaia, sur les hauts faits de la glorieuse guerre de libération nationale et le processus de lutte du peuple algérien contre la colonisation française, de 1830 jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale, le 5 juillet 1962.

Les deux conférenciers ont présenté un exposé exhaustif sur "les principales étapes ayant précédé le déclenchement de la glorieuse révolution nationale et ses caractéristiques dont une organisation minutieuse, le caractère confidentiel et secret de la lutte et son transfert sur le sol de l'occupant où les dirigeants révolutionnaires avaient créé un nouveau Front en France pour frapper l'ennemi sur ses terres, une stratégie inédite qu'aucun autre peuple occupé dans l'histoire n'y a eu recours".

A minuit, le DGSN a déposé, en compagnie du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et du directeur général de la protection civile, une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des valeureux martyrs, puis l'emblème national a été hissé, accompagné de l'hymne national exécuté par les élèves de l'ESP et les fonctionnaires de police.