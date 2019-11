Madagascar: MMBC - Une vingtaine d'opérateurs Malaisiens en prospection

Le Madagascar Malaysia Business Council ou MMBC est un groupement privé ayant pour vocation de promouvir les relations d'affaires et économiques entre les deux pays. Une branche appelée MMBC Madagascar a été créée en janvier 2019 dans la Grande île.

« Cette structure sert de plateforme d'échanges et de réseautages entre les différents acteurs du milieu des affaires et des secteurs économiques des deux pays.

Nous voulons entre-temps, rétablir les relations diplomatiques entre Madagascar et la Malaisie, qui ont été rompues en août 2017 », a expliqué Willy Andriambelo, le président de MMBC Madagascar, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue jeudi dernier à l'hôtel Le Fred à Antaninandro.

« Une 1ère mission d'une délégation d'affaire de MMBC Madagascar et une 2e misison économique réalisée en collaboration avec le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, de l'EDBM (Economic Development board of Madagascar) et l'IEM, ont été déjà effectuées cette année en Malaisie.

Après les succès de ces missions, nous organisons maintenant la venue d'une délégation d'opérateurs économiques malaisiens conduite par le Dr Kabour Abdul, président du MMBC à Madagascar », a-t-il poursuivi.

Business Forum. Elle est composée d'une vingtaine d'opérateurs économiques oeuvrant dans différents secteurs d'activité, tels que la construction, l'industrie pharmaceutique et la fabrication des produits halal, l'hôtellerie et les énérgies renouvelables, les services de comptabilité et conseils aux entreprises, de traitement des eaux usées industrielles, banque et finance, ainsi que des services de cabinets comptables et juridiques et des services de conseil fiscal et finance des entreprises.

« Ils seront en visite de prospection à Madagascar et en quête de partenariats économiques et de potentiels investissements avec leurs homologues malgaches, pendant cinq jours.

Un premier Forum économique entre Madagascar et la Malaisie dénommé « Madagascar Malaysia Business Forum », sera ainsi organisé le 12 et le 13 novembre 2019 à l'hôtel Ibis à Ankorondrano, pour ce faire.

Cette délégation d'operateurs économiques malaisiens présentera ses activités aux potentiels partenaires, à cette occasion.

A la 2e journée, le MMBC Madagascar, facilitera les rencontres B to B avec les membres comptant actuellement une douzaine d'opérateurs et bien d'autres acteurs ou groupements économiques intéressés », a fait savoir Johary Rasoarahona, le vice-président de cette entité.

Nombreux avantages. Notons que l'adhésion au MMBC Madagascar procure de nombreux avantages. A titre d'illustration, « les membres peuvent bénéficier d'une réduction de 40% du coût des billets d'avion reliant les deux pays, ainsi que de nombreuses informations sur les marchés à prospecter.

Nous pourrons en même temps identifier des partenaires potentiels et crédibles pour eux », a-t-il enchaîné.

Parlant de la balance commerciale entre Madagascar et la Malaisie, « c'est largement déficitaire pour le pays car la Grande île n'y exporte que des produits d'une valeur de moins de cinq millions usd, alors que nos importations se chiffrent à peu près 80 millions usd », a soulevé Fabrice Raharijaona, le SG du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Madagascar exporte notamment des épices et de la vanille en Malaisie via d'autres pays.

Et cette dernière écoule des nouilles, des gants en latex utilisés par les hôpitaux et des voitures sur le marché malgache via également d'autres pays. Ce qui entraîne une plus-value sur les prix aux consommateurs.