Angola: Le Président angolais projette d'élargir la coopération avec l'Algérie

Luanda — Le Président angolais a manifesté vendredi depuis Luanda l'intérêt d'élargir et d'approfondir les relations d'amitié historiques avec l'Algérie, par la recherche de nouveaux secteurs de coopération.

Dans un message à son homologue algérien, Abdelkader Bensalah, à l'occasion du 69ème anniversaire de l'Etat, João Lourenço souligne que les excellentes relations unissant les deux peuples avaient déjà produit des résultats qui les poussent à trouver de nouveaux domaines de coopération fructueuse, dans les différents secteurs de la vie nationale des deux pays.

Pour les 69 ans de la Révolution Algérienne, le Chef de l'Etat angolais dit se joindre au moment de réjouissance que tout le peuple jouit par la commémoration de cet événement, qu'il saura, certes, d'ennoblir avec abnégation pour l'unification des efforts pour la paix, la stabilité et le développement, en particulier les patriotes qui se sont engagés à la construction d'une Algérie forte, prospère et solidaire.

« J'ai l'honneur de vous féliciter, Votre Excellence, Peuple et Gouvernement algériens, au nom du Peuple et du Gouvernement angolais et en mon nom personnel, pour la célébration du 69e anniversaire de la Révolution de la République Démocratique et Populaire de l'Algérie », souligne Lourenço dans le message, qui souhaite également bonne santé et bien-être à Abdelkader Bensalah et prospérité à tout le peuple algérien.