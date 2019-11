Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Clôture du séminaire de renforcement des capacités des ministres et députés provinciaux à Goma

Six jours de travail ont permis aux députés et ministres provinciaux du Nord-Kivu à consolider leurs capacités dans le contrôle, pour les uns, et dans l'exécution, pour les autres, en vue de donner un nouvel élan à la province.

Ouvert depuis le lundi 28 octobre par le ministre d'Etat en charge de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, Azarias Ruberwa, cet atelier multidisciplinaire et interinstitutionnel dont les échanges ont été centrés sur » la décentralisation facilite les missions des provinces et l'amélioration des services sociaux de base à tous « , a tombé ses rideaux ce samedi 2 novembre, en ville de Goma(Nord-Kivu).

En présence des personnalités dont le président de l'Assemblée provinciale, du secrétaire général de la Décentralisation et du chef de bureau du PNUD/Goma, la clôture officielle de ce séminaire a été faite par le gouverneur du Nord-Kivu, Nzanzu Kasivita , au nom du ministre d'État en charge de la Décentralisation et Réformes institutionnelles.

Lors de sa prise de parole, Nzanzu Kasivita a espéré que cette formation permettra aux participants de travailler de manière efficace sur l'autonomisation de la gestion de la province.

L'effectivité de la décentralisation restée lettre morte

Dans son mot de clôture, le gouverneur du Nord-Kivu a regretté qu'en dépit du mode de gestion des entités territoriales décentralisées pour lequel la RDC a opté, depuis 2006, les paroles n'ont jamais été suivies d'actes. A l'en croire, bien que la décentralisation soit constitutionnelle, celle-ci souffre dans son exécution par le pouvoir central qui, depuis, applique une rétrocession, souvent aussi irrégulière.

« La RDC, par la constitution de 2006, avait opté pour la décentralisation. La décentralisation signifie qu'on doit respecter toutes les lois, tous les règlements relatifs au processus de décentralisation. Aujourd'hui, on est encore dans le processus de rétrocession mais ce n'est pas constitutionnel. La constitution parle de la retenue de 40%, mais jusqu'à aujourd'hui et au niveau du FONER et au niveau de la constitution, ces dispositions souffrent. Mais, qu'on respecte aussi la rétrocession qui n'est pas constitutionnelle, pour que les provinces soient alimentées régulièrement afin que les institutions provinciales puissent répondre aux besoins de la province« , a-t-il plaidé.

Voici les recommandations sorties de ces assises

La fin des travaux de cet atelier a été sanctionnée par de nombreuses recommandations formulées par les participants aux assises. Les unes sont directement adressées aux autorités nationales, d'autres aux Nations Unies, à travers le PNUD, l'ONU-Femme et le BCNUDH.

Au gouvernement central, il a été recommandé ce qui suit:

prêcher par l'exemple en restituant en temps et dans la totalité les 40% pour aider les provinces à respecter son chronogramme budgétaire. Cela, en attendant la mise en ouvre de la retenue à la source,

-appuyer les projets intégrateurs entre deux ou plusieurs provinces voisines, notamment les projets d'investissement qui seront adressés à la caisse nationale de péréquation,

renforcer les capacités des organes provinciaux sur l'élaboration des projets banquables qui seront déposés à la caisse nationale de péréquation,

-finaliser le cycle électoral pour que la décentralisation soit effective à tous les niveaux, et ainsi mettre fin à la nomination des animateurs des ETD qui évoluent en électrons libres, faute d'organes de contrôle.

Aux Nations Unies, ils recommandent:

-Au PNUD, d'appuyer l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial en équipements et matériel de travail et encourager puis soutenir les publications qui seront faites par les députés ou ministres provinciaux. Ensuite, de former les membres d'études de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial sur les matières techniques afin d'appuyer le travail de législation en province. D'appuyer également la formation des députés dans une dynamique interprovinciale, en rassemblant les députés selon leurs commissions. Ils lui recommandent de sensibiliser les ONG internationales et des agences des Nations Unies pour une collaboration étroite avec l'exécutif provincial par un alignement de leur projet au plan d'actions provinciales pour faciliter la transparence et la redevabilité. Enfin, d'appuyer la province à sensibiliser la population sur la loi budgétaire, c'est-à-dire son élaboration et son exécution.

Au BCNUDH, de travailler en étroite collaboration avec l'exécutif et l'Assemblée provinciale pour une harmonisation sur les rapports en rapport avec les incidents des droits de l'Homme constatés,

Aux agences des Nations Unies et organisations qui interviennent sur la gestion de genre, de favoriser l'appel à la compétitivité des femmes, plutôt que focaliser sur les messages qui incitent au favoritisme.

Pour sa part, madame Ohona Angela Mihayi, chef du Bureau PNUD/GOMA, a promis que les Nations Unies réaffirment leur volonté d'accompagner la mise en oeuvre du programme de renforcement des institutions provinciales et territoriales ainsi que dans la mise en oeuvre du plan de développement en province et du plan d'actions du Nord-Kivu: » Le PNUD a entendu vos besoins et vos souhaits déclinés sous forme de recommandations. Je voudrai vous réaffirmer la disponibilité de vous accompagner et de demeurer le partenaire le plus proche à vos côtés », promet-elle.