Sénégal: Kaolack - Les meilleurs élèves de la commune primés par un mouvement social

Kaolack — Au total 500 élèves choisis parmi les meilleurs des différentes écoles primaires de la commune de kaolack (centre) ont été primés, ce samedi, par le mouvement social "Seen Tawfeex Sunu Yitte" au cours d'une journée d'excellence tenue à l'école Guédél Mbodji, a constaté l'APS.

"Nous venons de primer les 500 meilleurs élèves issus des différentes écoles primaires de la commune de kaolack. Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions menées par le mouvement social "Seen Tawfeex Sunu Yitte", a indiqué Pr Daouda Ndiaye, président dudit mouvement.

Selon lui, c'est un mouvement qui œuvre pour le bien-être des populations en matière de santé, d'éducation, d'environnement, entre autres secteurs.

Ainsi, 500 kits scolaires et 500 cartes de couverture maladie universelle ont été octroyés aux lauréats pour "les motiver à exceller dans le domaine de l'éducation et figurer parmi les meilleurs experts de ce monde", dit-il.

"Avec les enseignants et les parents d'élèves, nous accompagnons l'éducation pour participer au développement de ce pays et en faire un pays où l'entraide, la solidarité et l'excellence scolaire sont des réalités", a-t-il souligné.

"Nous avons déjà mené des activités d'envergure nationale dans toute l'étendue du territoire national. Nous avons appuyé des daaras, des pépinières, des organisations de femmes entre autres structures."

"La prochaine étape pour la région de Kaolack consistera en une journée d'hôpital mobile et j'invite toutes les responsables et bonnes volonté de Kaolack à venir adhérer à ce mouvement social, au bénéfice de la population", a dit le Pr Ndiaye, chef de service du département de parasitologie et mycologie de l'hôpital Aristide le Dantec.

Il a invité les parents d'élèves à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants, en les mettant dans des conditions optimales pour une réussite, dans l'excellence.