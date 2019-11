Soudan: Le Conseil des ministres tient une réunion extraordinaire en dehors de son siège

Khartoum — Le Conseil des ministres a tenu une réunion extraordinaire continue deux jours en dehors de son siège sous la présidence du Premier ministre, Dr Abdullah Hamdok.

La réunion tenue vendredi et samedi a porté sur un certain nombre de questions concernant l'appareil exécutif, la relation entre les ministères et les défis qu'ils font face ainsi que les questions concernant le Soudan a l'échelle régionale et internationale.

Le conseil des ministres a mené une évaluation sur la performance du gouvernement de transition au cours des derniers mois et a pris, a cet égard, des décisions pour faciliter et supprimer les défis existants et éventuels.