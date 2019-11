Algérie: Prise en charge du cancer - Nécessité d'"institutionnaliser" la concertation pluridisciplinaire

Alger — La bonne prise en charge des cancéreux passe par "l'institutionnalisation" des réunions de concertation pluridisciplinaire au niveau des établissements de santé, a plaidé samedi à Alger, le Pr Kamel Bentabak, président de la Société algérienne de Chirurgie.

"Le plan Cancer 2015-2019 n'est pas accompli puisque nous attendons toujours l'institutionnalisation des réunions de concertation pluridisciplinaire en intégrant les malades dans des protocoles de soins, car nous avons compris que c'est la seule façon de bien prendre en charge les cancéreux dès lors que son parcours est tracé", a déclaré à l'APS, le Pr Bentabak, en marge du 27 me Congrès national de chirurgie.

Le spécialiste, par ailleurs chef de service en chirurgie oncologique A, au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d'Alger fait savoir qu'au niveau de cette structure, cette approche, en vigueur de par le monde, est "pratiquée depuis quatre (04) mois mais qu'elle est, pour l'heure, difficilement applicable partout en Algérie".

Défendant cette idée, l'intervenant estime qu'elle est "nécessaire pour que ce ne soit plus les malades qui se déplacent entre les praticiens et errent entre les hôpitaux", notant qu'il appartient plutôt aux praticiens de "faciliter le parcours" de leurs patients : "C'est la meilleure façon de diminuer leur atteinte psychologique, de les accompagner et de les guérir car aujourd'hui, il est possible de guérir du cancer», argumente-t-il.

Abordant l'objet du Congrès, le président de la Société nationale de Chirurgie a fait savoir que cette rencontre scientifique de deux jours abordera des thèmes d'actualité tels que les cancers digestifs (colorectaux), placés en pôle position des types de cancers en évolution en Algérie, citant notamment celui du rectum, dont la prise en charge nécessité une "technicité particulière".

"Il s'agit de mettre notre expertise et nos connaissances au profit des plus jeunes praticiens exerçant à travers le territoire national et ce, dans la perspective d'une prise en charge des malades dans un milieu pluridisciplinaire", précise-t-il, déplorant que ces derniers "arrivent souvent en consultations à un stade métastatique".

Outre les pancréatites aigues, les lithiases vésiculaires et biliaires, cette édition abordera également la thématique de la "réhabilitation améliorée" post-chirurgicale, laquelle suppose de "mettre le malade au centre du processus de prise en charge de sorte à ce qu'il participe lui-même à sa propre guérison", conclut le spécialiste.