Madagascar: Académie Malagasy - Un rapport d'activité annuel consistant

Entre bilan et perspective, l'Académie Malagasy a célébré solennellement la rentrée 2019-2020

La rentrée officielle 2019-2020 de l'Académie Malagasy a été célébrée au cours d'une séance solennelle au siège à Tsimbazaza.

Lors de son allocution, le Président de l'Académie a fait un compte-rendu des activités effectuées par les membres. En général, l'année dernière était florissante pour l'Académie malagasy.

Le rapport attitre l'attention sur la médiation culturelle incontournable entre les malagasy et la pensée dite moderne ; sur les chantiers à entreprendre dans le cadre de la poursuite de la politique linguistique avec les trois volets suivants : les langues étrangères, la création de nouveaux mots en malagasy et l'étude approfondie de la grammaire, sur la mise en place d'un Centre de prospective : sur l'approche systématique et la mise en pratique de la fonction normative de l'Académie.

Le rapport relève que l'Académie dispose des ressources pour poursuivre ses missions, mais encore faut-il que les voies et les moyens soient alloués par le pouvoir public. Parmi les hauts responsables invités figurent le chef de Gouvernement Christian Ntsay et la ministre de la Communication et de la Culture.