Cote d'Ivoire: Un inventaire du couvert forestier et faunique lancé

Une réunion de lancement du projet d'inventaire forestier et faunique suivie d'une conférence de presse a eu lieu, le 30 octobre 2019, à Abidjan. Cocody.

Un projet financé par l'Agence française de développement (Afd) à travers le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D). Cette rencontre a regroupé le ministère des Eaux et Forêts et le groupement international ONFI/IGNFI/ IGN.

Le projet vise à actualiser les connaissances sur les ressources forestières et fauniques du pays afin de donner au gouvernement ivoirien des leviers d'actions lui permettant une gestion optimale des ressources et d'autres part à renforcer les capacités des agents de l'administration et des opérateurs techniques intervenant dans le domaine.

Le second volet de ce projet vise à donner une formation, à s'assurer que les équipes nationales maîtrisent la méthodologie d'inventaire sur le terrain et le maniement des outils numériques de collecte de données.

Martial Mé Kouamé, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministère des Eaux et Forêts, explique que la Côte d'Ivoire a pris des engagements internationaux en faveur de la protection de la forêt, ainsi une stratégie a été adoptée en février 2019, c'est dans ce contexte qu'un nouveau code forestier a été élaboré.

Le présent projet vise à faire l'inventaire forestier et faunique de la Côte d'Ivoire, la précédente étude date de 1979. « La réalisation du projet est effectuée par des opérateurs ivoiriens.

14 équipes de la Société de développement des forêts (Sodefor) pour l'inventaire forestier, 14 équipes de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) pour l'inventaire faunique et l'agence nationale d'appui au développement rural (Anader) pour le volet socio-économique et 3 équipes de l'Anader », a-t-il souligné.

Avant d'ajouter dans le cadre de ce projet « la Côte d'Ivoire bénéficie de l'assistance technique de l'ONF international, une filiale de l'ONF qui valorise le savoir faire de l'ONF à l'international ».

Selon Pascal Cuny, responsable de l'ONF international-Cote d'Ivoire, conseiller technique principal du projet IFFN en Côte d'Ivoire « au cours des 60 dernières années, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de sa surface de la forêt, il est donc important d'actualiser les connaissances sur les ressources forestières et fauniques du pays afin de donner au gouvernement ivoirien des leviers d'actions lui permettant une gestion optimiste de ses ressources ».

« L'IGN FI propose son expertise dans les domaines de la cartographie ou infrastructure de données géographiques, bases de données, systèmes d'information géographique. Il intervient dans les secteurs du foncier, de l'agriculture, de la forêt et l'environnement », a indiqué Emmanuel Leclercq, directeur général de ONFI international Emmanuel Déboise, représentant de l'AFD fait remarquer que « la Côte d'Ivoire a officiellement lancé son projet d'inventaire forestier et faunique national (IFFN) et l'a présenté début mars 2019 à l'occasion d'un atelier de lancement. Après plusieurs mois de mise en place et de préparation le projet va désormais entrer dans sa phase active. Le projet dure deux ans ».

L'inventaire forestier et faunique national (IFFN) est l'une des quatre composantes du projet « Conservation des ressources naturelles de Côte d'Ivoire (Corena) financé dans le cadre cadre du Contrat de Désendettement et de développement (C2D) mis en Œuvre par le ministère des Eaux et Forêts .

Plus de 16 millions d'hectares en 1960, la forêt ivoirienne est estimée à 3 millions en 2019. La Côte d'Ivoire a perdu 90% de la surface et ne couvre plus que 9% du territoire, avec des conséquences sur le régime des pluies, facteur essentiel pour l'agriculture, principale ressource du pays.