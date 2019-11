Madagascar: Tennis - « Open International BMOI-MADAUTO »

Le tournoi « Open International BMOI-MADAUTO » se lance pour sa septième édition cette année. Des expatriés, ainsi que des joueurs étrangers sont attendus la semaine prochaine sur le terrain du Country Club Ilafy.

L'« Open International BMOI-MADAUTO » s'étalera du 5 au 10 novembre à Ilafy. C'est une initiative du country Club Ilafy depuis 2012, sous l'égide de la ligue Analamanga de tennis. La présentation officielle de cette septième édition s'est tenue jeudi dernier à Antaninarenina lors d'une conférence de presse.

En effet, la phase éliminatoire du tournoi s'est déroulée en septembre dernier. Plus de cent raquetteurs en ont participé mais seulement douze parmi eux ont eu les tickets pour la phase finale, dont huit hommes et quatre dames. Ces joueurs s'afficheront dans les tableaux finaux des joueurs directement qualifiés en raison de leur classement, selon les explications du président du club organisateur, Rakotonindriana Josoa. « Comme son nom l'indique, L'Open international est sponsorisé par BMOI et MADAUTO. Ainsi que plusieurs autres partenaires qui soutiennent également l'évènement. Cependant, le lot à gagner serait un montant de plus de 12.000.000 d'ariary partagé par les lauréats », a-t-il ajouté.

A titre de rappel, lors de la précédente édition, la victoire finale était revenue à Feitt Franco Matthias et Girard Rachel en Simple. Madagascar a remporté les titres en doubles grâce à l'équipe de Nantenaina Ramalalaharivola et Zarah Razafimahatratra chez les dames. Quant aux hommes, Antso Rakotomanga et Jacob Rasolondrazana étaient sacrés champions. Ces derniers seront des invités de cette rencontre. Ils restent parmi les malagasy les mieux classés évoluant à l'extérieur. Mais il y en aura aussi des joueurs étrangers, en l'occurrence l'italien Justo Guito et le réunionais Thazar Jackson chez les hommes. Cheppar Agus, une argentine assimilée numéro 59 en France et la française Cirrote Chloé seront aussi attendues chez les dames.

« Le Country Club organise ce tournoi chaque année afin d'apporter sa pierre au développement du tennis à Madagascar. C'est en se frottant avec des joueurs évoluant ailleurs que nous pourrions mesurer notre progression. C'est aussi l'occasion pour tous les intervenants du tennis malgaches d'analyser le chemin à parcourir », a précisé le président.