Cote d'Ivoire: Plateforme en ligne - Le RHDP compte enrôler plus de trois millions de militants

Le directeur exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Adama Bictogo, a annoncé, samedi, vouloir enrôler 3 750 000 militants sur sa plateforme en ligne, adhesion.rhdp.ci inscrit sur son site www.rhdp.ci.

Lors du lancement de sa campagne d'enrôlement et d'adhésion de ses militants sur cette plateforme en ligne, au Palais de la culture, le directeur exécutif du RHDP a inscrit cet objectif dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020.

Cette étape de sa politique doit concourir à la victoire de son parti au premier tour de l'élection présidentielle en 2020. " Nous voulons gagner au premier tour et nous allons gagner. Et chacun de vous doit porter la victoire du RHDP", a-t-il promis, en invitant les personnes présentes à mobiliser dans les localités du pays, à cet effet.

Ce forum d'écoute et d'échanges des sympathisants, adhérents et membres de ce parti s'inscrit dans la vison du Président Alassane Ouattara, qui "veut créer un ascenseur entre les autorités et les militants pour une communication efficiente", a réitéré M. Bictogo, devant des milliers de militants.

Vous devez portez la victoire du RHDP. (... ) N'ayez pas peur", a-t-il déclaré, en rappelant les 15 mille sections et 150 comités de base que compte son organisation politique.

Ce site d'enrôlement, le" e-militant" se veut un instrument de communication pour une interaction entre la direction de ce parti et les militants de base, à travers la mise en place d'une base de données, le partage de vidéos et de photos et l'accès du militants à un espace personnel configurable à souhait, a indiqué le directeur exécutif adjoint en charge de l'économie numérique et de la modernisation, Diéméléou Amon Gabriel Bilé.

Pour ce faire, le militant du RHDP devra s'inscrire sur la plateforme. Après un code reçu sur son portable, il pourra remplir un formulaire d'adhésion en ligne et avoir accès à son espace personnel interactif sur le site de ce parti.