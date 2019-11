Algérie: Salon de créativité féminine - Des chefs-d'œuvre traditionnels à l'affiche

Ouargla — Une panoplie de produits et articles, reflétant le savoir-faire et la dextérité féminine est exposée au salon de wilaya de la créativité féminine qui se poursuit samedi à la maison de la culture "Moufdi Zakaria" d'Ouargla, à l'initiative du commissariat du festival culturel local des arts et cultures populaires.

La participante, Hadja Fatiha Goubi, octogénaire versée dans l'art du sablage, expose divers produits de décoration et d'ornement domestiques à base de sable, en sus de la sculpture sur laine et la vannerie.

Armée de divers métiers et activités professionnelles et artistiques, dont l'extraction de l'eau de rose, la fabrication des produits d'hygiène, savons notamment, et des encensoirs à base de gypse, Hadja Fatiha, a, en dépit de sa sénilité, poursuivi, en toute persévérance, ses activités artisanales et sa volonté ardente de prendre part aux diverses manifestations locales et nationales dans le but de contribuer à la préservation du patrimoine matériel et des métiers d'artisanat.

Emboitant le pas à sa collègue, Mme. Rachida Hallali, une femme-artisane, expose, pour sa part, des articles de vannerie, dont des articles domestiques, des couffins, des sacs-à-main, ainsi que des boites de différentes formes et volumes.

Elle a, à cette occasion, sollicité les autorités locales "d'encourager les jeunes de s'impliquer dans la préservation de l'artisanat, dans tous ses segments, représentant des symboles de l'identité nationale".

Cette manifestation constitue une vitrine pour écouler les produits et un espace idoine pour échanger les expériences en artisanat, notamment le tissage et la couture traditionnels, selon des femmes-artisanes.

Coïncidant avec la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954, ce salon (31 octobre-3 novembre) a regroupé plus d'une quinzaine de femmes-artisanes versées dans différentes disciplines de l'artisanat, dont la décoration en papier (guirlandes), la couture, la vannerie, le dessin sur étoffe, la broderie traditionnelle, ont indiqué les organisateurs.