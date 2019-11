Madagascar: Les feux de brousse reprennent

On sait que le changement climatique est une réalité que l'on ne peut plus ignorer. La chaleur étouffante qui règne en ce moment en est une des conséquences. Jamais peut-être un mois d'octobre n'a connu de températures aussi élevées dans la Grande île.

Les Tananariviens qui n'y sont pas habitués sont les premiers à se plaindre, mais les habitants des autres contrées ne sont pas mieux lotis et subissent des effets plus importants car là-bas, le mercure grimpe à plus de 40 °. Avec cette montée des températures, on en arrive à dire que la recrudescence des points de feu pour ne pas dire des feux de brousses peut paraître normale. Mais pour le pays, c'est une véritable catastrophe. C'est un des problèmes majeurs auxquels le régime est confronté.

SOS Environnement : les feux de brousse reprennent

Les post de nombreux internautes montrant des départs de feux le long des routes nationales sont alarmants. Ils vérifient ce que le rapport du ministère de l'Environnement signale dans un rapport qui parle de 9.000 points de feux depuis le début du mois d'octobre. Les citoyens conscients du danger de ces incendies sont catastrophés par ces pratiques qui sont déplorables. Les autorités ont déjà pris un certain nombre de mesures pour protéger les réserves naturelles, mais elles n'ont encore utilisé suffisamment de moyens pour empêcher les tavy pratiqués par certains agriculteurs. L'éducation et l'information n'ont pas encore eu d'effets sur ces derniers. Ceux qui voient ces surfaces noircis sont abasourdis et ne comprennent pas ce comportement. Ils ne peuvent qu'alerter sur les réseaux sociaux. Tout le monde est conscient de la gravité de la situation. La prise de mesures coercitives sera-t-elle suffisante ? . Les résultats de toutes ces destructions sont visibles, mais cela n'empêche pas certains de continuer à brûler.