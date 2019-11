Algérie: Oran - Une commission ministérielle pour enquêter sur la situation du centre anti-cancer "Emir Abdelkader"

Oran — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a annoncé samedi à Oran qu'une commission sera dépêchée la semaine prochaine pour enquêter sur la situation du centre anti-cancer (CAC) "Emir Abdelkader" situé à El Hassi (Oran).

En visitant le service d'oncologie pédiatrique au CAC dans le cadre d'une visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné qu'une commission ministérielle sera dépêchée pour s'enquérir de visu de la situation de ce centre et faire un rapport sur la base duquel des mesures seront prises.

Plusieurs agents paramédicaux se sont regroupés devant le service pour revendiquer l'amélioration des conditions de travail, faisant savoir surtout que certains taches qu'ils accomplissent ne leur incombent pas comme celle de préparation des doses de traitement par chimiothérapie qui est du ressort de préparateurs pharmaceutiques.

Ils ne sont pas habilités et non formés dans ce genre de taches nonobstant l'indisponibilité des moyens préventifs nécessaires, ont-ils déploré.

Des parents se sont également rassemblés pour protester contre les conditions de traitement de leurs enfants et le manque de médicament.

Le ministre, qui a rencontré des représentants des agents paramédicaux et des parents d'enfants malades en présence des responsables du secteur de la santé et du CAC, a exprimé qu'il comprend leurs revendications et s'est engagé à les satisfaire.

Dans ce sens, M. Miraoui a instruit le directeur de la santé et de la population de doter le centre, dans les brefs délais de préparateurs en pharmacie et permettre aux infirmiers et agents de reprendre leur mission initiale comme premier pas avant d'étudier le reste des préoccupations sociales.

Des instructions ont été également données au DSP pour améliorer dans les brefs délais les conditions d'accueil des accompagnateurs des malades (parents) au CAC qui enregistre une coupure d'eau depuis plus de 10 jours.

Lors de sa visite dans la wilaya, le ministre a inspecté un nombre de projets et d'infrastructures relevant de son secteur, notamment le projet de réalisation d'un hôpital de 240 lits à Sidi Chahmi et celui des grands brûlés, exprimant son insatisfaction quant à la lenteur de la cadence des travaux.

A ce propos, il a insisté sur l'accélération des travaux pour leur achèvement et par conséquent atténuer la tension sur les autres établissements sanitaires.

Il a également visité l'établissement hospitalier universitaire (EHU) "1er novembre" et le CHU "Dr Benzerdjeb" où il a inauguré un service d'urgences médico-chirurgicales pour enfants.