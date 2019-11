Algérie: Nécessité de former des praticiens au traitement de la sclérose en plaques

Sidi Bel Abbes — Le président de la Fédération nationale des malades de sclérose en plaques Ismail Kenzoua a insisté samedi à Sidi Bel-Abbès sur la nécessité de former des praticiens pour garantir un meilleur traitement dans ce domaine.

En marge de la tenue d'une réunion d'élection du bureau exécutif de cette fédération, M. Kenzoua a mis l'accent sur l'importance de former des généralistes pour pouvoir détecter la sclérose en plaques dans ses premières phases et les orienter vers les spécialistes pour une meilleure prise en charge.

Le même intervenant a indiqué que le nombre des personnes atteintes de sclérose en plaques est en nette augmentation alors que celui des neurochirurgiens est faible au niveau national, saluant les efforts déployés par le ministère de tutelle ayant élaboré un programme national de prise en charge les personnes atteintes de sclérose en plaques s'appuyant sur la formation des généralistes et l'actualisation de leurs connaissances dans le domaine.

Il a également mis l'accent sur la coordination des efforts entre différents acteurs du secteur de la santé pour expliquer aux malades les mécanismes de traitement et alléger leurs souffrances en leur épargnant notamment les longs déplacements vers les centres spécialisés.

Elle a souligné que la sclérose en plaques, qui touche la catégorie des 20 à 40 ans, ainsi que les enfants "affecte considérablement la qualité de vie des patients et entrave leurs études et leur carrière professionnelle", appelant à ouvrir des unités de rééducation fonctionnelle aux services neurologiques afin d'aider ces patients à se déplacer et à faire face aux complexités de cette maladie.

La sclérose en plaques affecte le système neurologique central, le nerf optique, la moelle épinière et cause également des spasmes au niveau des membres et des troubles au dos et au mouvement.

Des représentants d'associations locales des malades atteints de sclérose en plaques de différentes wilayas de l'Ouest du pays dont Oran, El Bayadh, Saida et Ain Temouchent, ainsi que des patients affiliés aux mêmes associations ont assisté à cette rencontre.