Algérie: Journées d'arts plastiques - Attrait des visiteurs pour les toiles sur les traditions de l'Ouarsenis

Tissemsilt — Les toiles d'artistes de la wilaya de Tissemsilt mettant en exergue les traditions de l'Ouarsenis sont celles qui ont attiré le plus l'attention des visiteurs de l'exposition, tenue dans le cadre des premières journées d'arts plastiques, qui se poursuivent samedi à la maison de la culture "Mouloud Kacim Nait Belkacem".

De nombreux visiteurs, surtout des jeunes et des amateurs d'arts plastiques, se sont déplacés pour découvrir des œuvres créatives d'artistes amateurs et professionnels participant à la manifestation, a-t-on constaté.

15 toiles sur les 50 exposées reproduisent les beautés du patrimoine local et mettent en exergue des traditions de l'Ouarsenis, à l'instar des costumes féminin et masculin célèbres dans la région.

L'artiste Khelbaz Mohamed a fait savoir aux visiteurs que la plupart de ses toiles mettent en valeur la richesse et la diversité des coutumes et traditions de l'Ouarsenis et expriment son attachement ainsi que toute l'étendue de son amour pour la région, dont il est originaire, soulignant qu'il se base sur l'école réaliste qui lui accorde une liberté de vision et d'expression.

La première édition des journées d'arts plastiques se poursuit à la maison de la culture de Tissemsilt par l'exposition de tableaux abordant les coutumes de la société algérienne, l'histoire et la lutte du peuple algérien durant la glorieuse Guerre de libération nationale, ainsi que des paysages naturels pittoresques, des miniatures et la calligraphie arabe.

La manifestation sera clôturée dimanche par une cérémonie pour honorer les artistes plasticiens et le lancement de deux concours de la meilleure toile et du meilleur livre ouverts aux adhérents des ateliers d'arts plastiques et de la bibliothèque relevant de l'établissement culturel.

L'événement culturel, initié par la maison de la culture de Tissemsilt dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, enregistre la participation de plus de 20 artistes plasticiens professionnels et amateurs des communes de la wilaya.