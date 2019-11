Soudan: L'Université du Soudan s'engage à créer un environnement adapté aux étudiants

Khartoum — - Le directeur de l'Université du Soudan pour les sciences et les technologies, Prof. Awad Saad Hassan a déclaré que sa priorité était de créer un environnement approprié pour les étudiants par la fourniture de laboratoires, des ateliers bien équipés, l'améliorant des conditions de vie de tout le personnel universitaire, de logements et de traitements subventionnés en consultation avec les banques et les institutions de financement.

Au cours de sa rencontre avec des professeurs et des étudiants, Prof. Saad a, également souligné son intérêt pour le développement des cadres humains de l'université, y compris les professeurs et ensemble de l'employeurs en formation et qualification au Soudan et à l'étranger.

Il a encouragé les étudiants à participer aux concourante à l'étrangère, exprimant sa volonté de résoudre tous les problèmes qui entravent le fonctionnement de la performance.