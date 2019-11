Congo-Kinshasa: Les cartes sont-elles en train de se rebattre dans les grandes coalitions?

Presque un an après les élections, quel avenir pour les grandes coalitions électorales ? L'un des porte-paroles de la plateforme pro-Kabila a appelé à se mobiliser pour sauver la coalition au pouvoir. Du côté de l'opposition, les leaders de Lamuka font de plus en plus cavalier seul. Va-t-on assister à une recomposition du paysage politique ?

C'est un des porte-paroles du Front commun pour le Congo qui le dit. Certains membres de la coalition gouvernementale Cach - FCC entretiennent une « confusion préjudiciable ». Pour André-Alain Atundu, ses membres devraient faire preuve de « plus de retenue ».

Le ton est monté ces dernières semaines entre partisans du nouveau chef de l'État et soutiens de Joseph Kabila. Il n'y a plus de communication sur les rencontres entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur. Ce que l'on sait, c'est que le nouveau président voyage beaucoup, que son prédécesseur se fait discret et que bon nombre de décisions dont on dit qu'elles devraient être prises en commun restent en suspens.

Pendant ce temps, Moise Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga chasse sur les terres de la coalition gouvernementale, en tenant des meetings dans les Kivu, en Ituri et dans le Maniema. Il attire les foules, mais il se présente seul.

Son rival au sein de Lamuka, Martin Fayulu sillonne lui les capitales européennes à la recherche de soutiens extérieurs. Quant au troisième homme de la coalition de l'opposition, Jean Pierre Bemba, il reste invisible depuis l'anniversaire de la création de son parti, en octobre dernier.