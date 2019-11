Tunisie: Palmarès complet de la compétition officielle des JCC 2019

Tunis — Le Tanit d'Or des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) 2019 a été attribué au film "Noura Rêve", réalisé par la Tunisienne Hinde Boujemaa. La Tunisie est ainsi primée aux JCC pour la seconde année consécutive par le grand prix du festival, décerné à la meilleure oeuvre dans la catégorie long-métrage de fiction.

Le Palmarès de la compétition officielle de cette 30ème édition des JCC, session Nejib Ayed, a été annoncé samedi soir, au cours d'une cérémonie organisée au théâtre de l'opéra à la cité de la culture à Tunis. Les prix sont attribués par des jurys de la compétition officielle désignés par le Festival et la chaîne TV5 Monde, l'une des institutions partenaires des JCC dans la Compétition Tahar Cheriaa, Prix de la meilleure première oeuvre.

Dans cette compétition officielle, la Tunisie remporte un total de trois Tanits d'or décernés à deux fictions et un documentaire, "Noura Rêve" de Hinde Boujemaa, "True Story" d'Amine Lakhnech et "All Come from Dust" de Younes Ben Slimen.

Un Tanit d'argent et Tanit de bronze sont respectivement attribués à la fiction "Charter" de Sabry Bouzid et au documentaire "L'Absence" de Fatma Riahi.

Une distinction pas sans surprise pour "Un fils" de Mehdi M.Barsaoui qui a eu une Mention spéciale du jury. Le public assez nombreux présent à la première arabe et africaine du film en plus de l'avis favorable de la critique depuis sa première mondiale à la Mostra de Venise le qualifiait plutôt pour l'un des Tanits de la compétition.

Le Tanit de bronze remporté par "Scales" film de la Saoudienne Shahad Ameen serait le premier prix jamais décerné à une réalisatrice de ce pays qui commence à s'ouvrir sur les manifestations artistiques à travers le Monde.

Le Continent noir se distingue par un Tanit d'argent remis au film "Atlantique" de la franco-Sénégalaise Mati Diop. Ce film Grand prix du Festival de Cannes 2019, a réussi à décrocher aussi le prix de la meilleure musique originale, création de la Koweitienne Fatima Kedaïri. Le Sénégal remporte aussi un second Tanit de bronze pour "Cinq Etoiles" de Mame Woury Thioubou.

Côté Monde arabe, le Soudan a raflé 4 prix dont le Tanit d'or pour le documentaire "Talking About Tree" de Suhaib Gacem El Bari, dans la Compétition pour le prix Tahar Cheriaa de la meilleure 1ère œuvre. Le prix du meilleur scénario est remis au Soudanais Amjad Abou Alala pour le film "You will die at Twenty".

« Adam » de la Marocaine Monia Touzani remporte le Prix du meilleur montage et le prix de la meilleure image. L'Algérie rafle un seul prix de la meilleure interprétation masculine décerné à Elyes Salem pour son rôle dans l'impressionnant road movie "Abou Leila" d'Amin Sidi-Boumedien.

Les divers prix officiels annoncés samedi sont décernés au terme d'une édition organisée du 26 octobre au 02 novembre 2019.

Voici le Palmarès complet pour les films de la compétition officielle et les prix artistiques:

Films de fiction

Longs-métrages

- Tanit d'or: "Noura Rêve" de Hinde Boujemaa (Tunisie)

- Tanit d'argent: "Atlantique" de Mati Diop (Sénégal)

- Tanit de bronze: "Scales" de Shahad Ameen (Arabie Saoudite)

Courts-métrages

- Tanit d'or: "True Story" de Amine Lakhnech (Tunisie)

- Tanit d'argent: "Charter" de Sabry Bouzid (Tunisie)

- Tanit de bronze: "Mthunzi" de Tebogo Malebogo (Afrique du Sud)

Films documentaires

Longs-métrages

- Tanit d'or: "Talking Aboout Tree" de Suhaib Gacem El Bari (Soudan)

- Tanit d'argent: "For Sama" de Waad el khateab et Edououard Watts (Syrie)

- Tanit de bronze: "L'Absence" de Fatma Riahi (Tunisie)

- Mention spéciale du Jury: "Pas d'or pour Kalsaka" de Michel Zongo (Burkina Faso)

Courts-métrages

- Tanit d'or: "All Come from Dust" de Younes Ben Slimen (Tunisie)

- Tanit d'argent: "Pacific" d'Angie Obeid (Liban)

- Tanit de bronze: "Cinq Etoiles" de Mame Woury Thioubou (Sénégal)

Compétition Tahar Cheriaa, prix de la meilleure 1ère œuvre

- Prix du meilleur montage: Julie Naas, film "Adam" (Maroc)

- Tanit d'or: "You will Die at Twenty" Amjad Abou Alala (Soudan)

- Prix TV5 Monde: "Khartoum off Side" de Marwa Zein ( Soudan)

- Mention spéciale du jury: "Un fils" de Mehdi M.Barsaoui (Tunisie)

- Prix du public: "Entre deux Frères" de Joud Said(Syrie)

Les prix de cette compétition sont décernés à des longs-métrages par la chaîne franco-allemande TV5 Monde

Autres prix officiels artistiques

Prix du meilleur scénario: Amjad Abou Alala, film "You will die at Twenty" (Soudan)

Prix du meilleur montage: Julie Naas, film "Adam" (Maroc)

Prix de la meilleure interprétation féminine: Hend sabri pour son rôle dans "Noura Rêve"

Prix de la meilleure interprétation masculine: Elyes Salem pour son rôle dans "Abou Leila" (Algérie)

Prix de la meilleure musique originale: Fatima Kedaïri, film "Atlantique" (Sénégal)

Prix de la meilleure image: Virginie Surdej, film "Adam" (Maroc)