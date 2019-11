Afrique de l'Ouest: Système bancaire de l'Umoa - Le Produit net bancaire a progressé de 6,0% en 2018

En 2018, le système bancaire de l'Umoa a évolué dans un environnement économique favorable, sous l'effet de l'amélioration de la conjoncture internationale et interne des Etats. Ainsi, le produit intérieur brut (Pib) réel de l'Union a progressé de 6,6%, tout comme en 2017. De même le produit net bancaire (Pnb) a augmenté de 6,0% à 1 969,1 milliards en 2018.

Le Rapport annuel de la Commission bancaire a révélé ses secrets pour l'année 2018. Selon le document reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), le nombre d'établissements de crédit agréés dans l'Umoa a augmenté de trois unités pour s'établir à cent quarante-sept (147) à fin 2018.

Cent quarante-trois (143) établissements de crédit étaient en activité en 2018. L'effectif des groupes bancaires opérant dans l'Union est ressorti à vingt-neuf (29) au cours de la période sous revue, contre trente (30), un an plus tôt.

Selon la même source, le réseau bancaire a poursuivi son extension. Le nombre d'agences et de bureaux ainsi que celui des comptes de la clientèle ayant progressé respectivement de 417 unités (+13,0%) et 568 814 unités (+5,0%).

Le système bancaire compte 2 976 guichets automatiques de banque, en hausse de 268 unités (+9,9%).

«Le total de bilan des établissements de crédit en activité ressort à 37 752,9 milliards, soit une hausse de 6,8% par rapport à 2017. Les emplois nets se sont accrus de 7,3% pour atteindre 32 798,1 milliards, dont 63,7% de crédits à la clientèle et 20,4% de titres de placement.

Les taux brut et net de dégradation du portefeuille sont ressortis respectivement à 12,3% et 4,8% en 2018 contre 13,0% et 5,4% en 2017 », lit-on dans le document.

Les ressources globales mobilisées par le secteur bancaire ont progressé de 10,4% pour se fixer à 29 848,4 milliards.

Elles sont constituées à hauteur de 84,1% de dépôts et emprunts de la clientèle, en hausse de 10,4%. En ce qui concerne les capitaux propres et ressources assimilées, ils se sont consolidés de 349,8 milliards.

«Le Produit net bancaire (Pnb) a augmenté de 6,0% à 1 969,1 milliards en 2018. Quant au résultat brut d'exploitation, il a fléchi à 730,2 milliards, soit 4,2%. Le résultat net, en s'établissant à 456,9 milliards, s'est accru de 24,0% par rapport à 2017 », détaille le document.

Le coefficient net d'exploitation s'est établi à 67,4%, contre 65,9% en 2017. Le ratio moyen de solvabilité global des établissements de crédit de l'Union est ressorti à 10,8% en 2018, au-dessus de la norme minimale de 8,625% exigée à fin 2018.

Les compagnies financières sont au nombre de dix (10) en 2018, avec un total de bilan de 27 997,3 milliards, en hausse de 33,8% comparativement à fin 2017.

Leurs concours et engagements auprès de la clientèle ont progressé en 2018, respectivement de 39,5% et 33,8% par rapport à 2017, en s'établissant à 13 545,2 milliards et 18 581,6 milliards.

Le nombre de systèmes financiers décentralisés (SFD) relevant de l'article 44 (faîtières et caisses de base) ressort à cent cinquante-huit (158) à fin 2018 contre cent quarante-six (146) à la même période de l'année précédente.

Ces institutions ont affiché un total de bilan de 1 974,4 milliards, en progression de 6,1% par rapport à fin 2017. Les emplois nets de ces Sfd se sont accrus de 5,5% à 1 368,1 milliards à fin 2018. Quant aux ressources, elles ont augmenté de 6,3% pour se fixer à 1 519,2 milliards.

Les taux brut et net de dégradation du portefeuille ont progressé de 0,1 et 0,2 point de pourcentage, en passant respectivement de 5,3% et 2,8% en 2017 à 5,4% et 3,0% un an plus tard. Le ratio moyen de capitalisation est ressorti à 20,0% en 2018, contre 19,1% en 2017, pour une norme minimale de 15%.

Le nombre d'établissements de monnaie électronique est demeuré stable à huit (8) en 2018. Le nombre de comptes de monnaie électronique ouverts s'établit à 37 001 348, dont 48,4% de comptes actifs.

Les transactions effectuées à travers la téléphonie mobile ont porté sur un volume de 1 714 662 386 opérations pour un montant total de 20 687 milliards à fin 2018.