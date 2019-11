Cote d'Ivoire: Recomposition de la Cei - Touré Mamadou explique tout à la jeunesse

Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (Cnjci) a lancé le vendredi 1er novembre 2019, une campagne de sensibilisation à la paix et la cohésion sociale.

La conférence inaugurale a été animée à l'hôtel du District au Plateau par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes autour le thème « Jeune et engagé pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ».

Touré Mamadou a invité les jeunes à refuser de s'inscrire dans les débats politiques houleux qui se tiennent actuellement. Notamment celui sur la recomposition de la Commission électorale indépendante (Cei) qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive.

Et le ministre de revenir sur le long processus qui a abouti à la mise en place de la commission centrale de la CEI, que préside Coulibaly Kuibert.

Selon Touré Mamadou, c'est dans une démarche participative que les partis politiques ont travaillé de concert avec le gouvernement et la société civile pour mettre sur pied cette commission.

La méthodologie de travail a été actée par tous et au moment d'aller aux discussions, l'opposition qui boycotte aujourd'hui la commission a émis un préalable.

Celle de recevoir, notamment les Termes de références (Tdr) qui actent la méthodologie de travail avant de poursuivre les discussions. Ainsi, ces membres de l'opposition ont donc brillé par leur absence lors de la deuxième discussion.

Pour lui, l'absence de ces acteurs politique n'est rien d'autre qu'un boycott, parce que leur requête a été prise en compte par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a instruit le ministre de l'Intérieur de mettre à leur disposition lesdits Tdr.

Toujours selon lui, les adversaires politiques du Rassemblement des houphouétiste pour la démocratie et la paix (Rhdp), dès les premiers instants, trouvaient injuste la commission donc leur position ne devait pas étonner l'opinion nationale.

Toutefois, « malgré l'absence de cette frange de l'opposition, les débats ont eu lieu avec d'autres partis de l'opposition et toutes les revendications posées par tous ont été prise en compte dans les échanges ».

Certains acteurs de la société civile, confie le ministre, avaient souhaité, lors des échanges, que les partis politiques n'aient pas de représentants au sein de cette Cei.

D'autres n'y voulaient pas de représentants du gouvernement tandis que d'autres étaient pour mais sans les représentants de l'Assemblée nationale. C'est donc, précise Touré Mamadou, dans un souci de consensus que le Chef du Gouvernement, Amadou Gon Coulibaly a travaillé à ressortir un document consensuel qui prenne en compte les préoccupations de toutes les parties.

Le document final a été transmis à l'Assemblée nationale où l'opposition est bel et bien représentée pour des discussions avant que la loi ne soit promulguée et que la commission soit mise en place avec les représentants de l'opposition et de la société civile.

Touré Mamadou n'a pas manqué de rappeler que l'ancienne Cei était le fruit d'un consensus de tous les acteurs de la vie politique ivoirienne.

Et c'est grâce à l'appui de la National Democratic Institute (Ndi) que cela a été possible avec, en fond de trame, le principe de tiers de représentants pour tous les acteurs impliqués.

« Tous les partis politiques ont accepté cela sans exclusive en remplacement à la Cei de 2010 qui comptait des représentants de la rébellion.

Ces partis n'ont jamais trouvé de problème à cette commission jusqu'à ce que l'organisation de la société civile Action pour la Promotion des Droits de l'Homme (Apdh) ne saisisse la Cour africaine », fait-il remarquer à la jeunesse.

Avant de dénoncer qu'au moment où cette Ong trouve la nouvelle Cei conforme à sa demande, ceux qui étaient d'accord avec la Cei de 2014 dénoncent la monture actuelle, CEI 2014 améliorée.

« Vous avez une ancienne Cei de 17 membres avec huit membres de la coalition au pouvoir et neuf de la société civile et des autres partis politiques. Aujourd'hui, dans cette même commission, le parti au pouvoir et les représentants de l'Etat ne comptent que sept membres sur quinze.

C'est-à-dire que la Cei est passée de 50% de membres pour l'Etat à 1/3 ; mais on la trouve pire que les autres commissions », s'indigne-t-il.

C'est une manière, dit-il, pour l'opposition de rejeter toute la logique et compter sur la jeunesse pour semer le désordre dans le pays. C'est pourquoi il a salué la prise de conscience de la jeunesse qui devait permettre d'apporter une contribution significative à la paix en Côte d'Ivoire.