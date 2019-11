Afrique de l'Ouest: Marché boursier de l'UEMOA - La BRVM continue de traverser une situation difficile

Au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les principaux indicateurs d'activité du marché ont maintenu leur tendance à la baisse, entamée en avril 2019, renseigne la Note mensuelle de conjoncture économique Août 2019 de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest(Bceao).

Après le fort redressement observé en mars 2019, suite à l'optimisme des investisseurs lié à la publication des résultats encourageants au titre de l'année 2018 et à la mise en place d'un nouveau compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises, le marché boursier continue d'être affecté par les inquiétudes relativement aux résultats des entreprises exposées aux risques sécuritaires et de ralentissement du commerce mondial (entreprise des secteurs agricole, bancaire et de transport).

L'indice BRVM 10 et celui composite se sont repliés à nouveau de 0,5% et 0,7% respectivement, s'établissant à 149,9 points et 155,0 points en août 2019.

En glissement annuel, les indices BRVM composite et BRVM 10 ont reculé respectivement de 25,4% et 23,4%, en ligne notamment avec les contre-performances des entreprises des secteurs « agriculture », « industrie », « finances » et « transports ».