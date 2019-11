Sénégal: Tambacounda - Une Association offre des kits scolaires à des élèves de Kothiary

Kothiary (Tambacounda) — Une école élémentaire de la commune de Kothiary, dans le département de Goudiry (Est), a reçu dimanche, un lot de kits scolaires offerts par l'Association " Aube de l'espoir et de la solidarité" pour motiver les élèves.

Cette école, baptisée Kothiary Guinaw rail, est une nouvelle création. Elle ne dispose que d'une classe multigrade en abri provisoire pour les enfants de CI et CP.

En partenariat avec l'ONG ENNEA world, l'association "Aube de l'espoir et de la solidarité" a remis aux élèves des cahiers, livres, matériels géométriques et des sacs.

"Nous avons l'ambition de participer au développement de cette école pour mettre les élèves dans de meilleures conditions d'apprentissage", a indiqué le vice-président de l'association, Mbaye Sarr.

Selon lui, l'objectif est d'œuvrer dans le social, de protéger et de former les couches les plus vulnérables pour un monde meilleur, sans discrimination.

"Dans notre mission d'accompagner l'école Kothiary Guinaw rail, nous pensons à la construction d'une salle de classe et des toilettes pour les élèves", a fait savoir Mbaye Sarr.

Créée depuis trois ans, l'association "Aube de l'espoir et de la solidarité" a déjà eu à distribuer des denrées alimentaires et des vêtements dans des centres hospitaliers et dans des orphelinats.

Pour sa part, la maitresse de l'école Kothiary Guinaw rail, Seynabou Diouf Ndao Seck, a souligné l'importance de venir en aide aux enfants scolarisés dont les parents n'ont pas de moyens pour l'achat des fournitures scolaires.

" Notre école a été créée en 2018 et ne disposait que d'un site. Ce sont les parents d'élèves qui se sont organisés pour construire cet abri provisoire en paille", a relevé Mme Seck, également directrice de l'école.

Invitant les parents les parents d'élèves à prendre soins des fournitures scolaires de leurs enfants, elle a souligné que "la communauté a un rôle à jouer pour l'éducation et le maintien des enfants à l'école".