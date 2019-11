Ile Maurice: Affluence à Plaine-Verte - «C'est la classe politique actuelle qui a créé le Party Malin»

Il a créé la surprise vendredi soir, 1er novembre, à Plaine-Verte. Danrajsingh Aubeeluck, plus connu comme M. Malin, y a fait un meeting des plus inespérés. Sans banderoles ni affiches, il a attiré une foule monstre, bien plus nombreuse que celle des partis traditionnels ce jour-là. Sur le Net, les vues ont atteint un pic de 4 200 en live et, au total, ont franchi la barre des 100 000. Est-ce que M.Malin est une nouvelle force politique ? Ou est-ce qu'il attire uniquement pour le folklore ?

«Bé zot tou inpé kouma limem non? Promet ennta zafer san dir kouma pou fer sa», affirme Walid, 24 ans. Vendredi soir, il était dans la foule qui écoutait, avec attention et amusement, les promesses à l'intention des personnes âgées, des hommes religieux et des travailleurs. Walid, qui n'a jamais trop suivi la politique, sait quand même que le parti a aligné deux candidats dans la circonscription. Est-ce qu'il votera pour ? «Kapav, pa koné... »

La question se pose. Est-ce que, contre toute attente, M. Malin est une force politique émergente ? Les avis divergent. «Les gens aiment le show, et Danrajsingh Aubeeluck leur offre précisément cela. C'est la raison pour laquelle il attire la foule et les internautes. Mais de là à lui offrir un vote, c'est autre chose», explique un observateur politique, qui ne souhaite pas être nommé. Ce dernier précise que, contrairement aux autres personnalités issues du monde du spectacle, M. Malin a toujours été perçu comme un showman en politique, a priori, et non comme un politicien. «Même s'il a un programme, les gens savent que celui-ci est irréalisable. Je répète, c'est un show et dans un show, on aime ce qu'on voit sans croire que c'est la vraie vie», poursuit-il.

Mais M. Malin, lui, affirme le contraire. «Mo pa enn komik. Mo fer politik», a-t-il martelé vendredi. Est-ce qu'il est un politicien ? «Tous les candidats de tous les partis sont des politiciens. C'est bien là le drame», déplore un ancien député, désormais à la retraite. Pour lui, c'est même la classe politique actuelle qui a donné une certaine notoriété à Danrajsingh Aubeeluck. «Entre les ministres qui disent qu'il n'y a pas de requins à Maurice et d'autres députés qui ne savent pas compter, les Mauriciens commencent à se demander quelle est la différence entre M. Malin et les députés», avance-t-il. Étant blasés, ils pourraient donner un vote de sympathie à M. Malin.

Est-ce qu'il y aurait des chances de voir un des candidats de Party Malin au Parlement ? «Non. En tout cas, je l'espère pour le prochain Speaker... » dit notre interlocuteur.