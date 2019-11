Cote d'Ivoire: Réconciliation nationale - Guillaume Soro appelle Laurent Gbagbo à « rassembler le FPI »

A Milan en Italie où il était le samedi 02 novembre 2019, dans le cadre d'une rencontre avec des Fans (Crush Party), l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a saisi l'occasion pour appeler l'ancien chef de l'Etat, Laurent Gbagbo, à « rassembler le Front populaire ivoirien (Fpi) ».

S'appuyant sur l'adage « c'est l'union qui fait la force » M. Soro soutient que « la force de Laurent Gbagbo résidera dans sa capacité à rassembler » le parti. A travers cet acte, l'ex-président va créer ainsi « l'union sacrée » autour de sa personne.

Il estime que si Laurent Gbagbo fait la réconciliation et unit son camp, il sera « libéré ». Soulignant tout de même que lui Soro Guillaume, il ne se pose pas en donneur de leçon. « M. Gbagbo est encore en prison à cause de nos divisions », pense-t-il.

Pour réussir cette union, le président du Comité politique (Cp) invite M. Gbagbo à se réconcilier avec certains cadres du Fpi dont « Affi N'Guessan ».

En ce qui concerne sa relation avec l'ancien Chef de l'Etat, le patron du Cp a réitéré sa disponibilité à le rencontrer.

«Le jour que le président Gbagbo est d'accord pour me voir je me présenterai à lui. Je pense qu'il ne faut rien forcer et précipiter. Le président et moi on ne s'est pas vu, c'est vrai. Mais, on a des gens qui sont en contact ou se parlent », affirme-t-il.