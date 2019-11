Ile Maurice: Essais du Metro Express - Entre sacs de sable et cobayes humains

Metro Express Ltd (MEL) a annoncé que des sacs de sable seront placés à bord des Urbos 100 pour effectuer des tests à partir de décembre. Cette décision n'a pas plu à certains internautes. Ils étaient nombreux à dénoncer cette pratique sur la Toile. «Excavation of White Sands on any public beach is prohibited and not even to be used as a cobay product! There are alternates such like plastic drums fill with water, then empty the water in a reservoir back. The use of Crushed granulated rocks (Rocksands)», «Du sable acheté ou pris sur une plage publique ?»

Pourtant, s'il y a une défaillance, vaut mieux laisser le sable en faire les frais, même si on l'a pris du lagon, que de sacrifier des vies humaines. Mais nos super spécialistes anonymes sur la Toile, ils y ont pensé aussi. Les trial runs avec les passagers sans certificat délivré par ITAL CERTIFIER les font réagir. «Nous, le peuple, nou zis kobay, zot inkapasit nou», écrit Realistic Persona. Depuis le début du mois, plusieurs seniors, étudiants, parties prenantes... ont fait le voyage, durant les essais, sur la desserte Rose-Hill-Port-Louis. Pourtant, le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, ou le board de MEL avaient rassuré que sans le certificat d'ITAL CERTIFIER, il n'y aurait pas de tests avec les passagers. Pourquoi persister à organiser ces tests ?

Le 20 octobre, le Chief Executive Officer de l'organisme, Das Mootanah, a affirmé que ces essais sont une pratique internationale courante, non seulement pour tester le système, mais également pour garantir que les personnes, le processus, l'infrastructure et les systèmes soient considérés de manière globale et intégrés de manière transparente. Il a également expliqué qu'il y a cinq niveaux d'assurance, RITES, SCE, L&T, SMRT pour la sécurité. Pourquoi chercher un certificat des Italiens si MEL se base sur le niveau d'assurance ? L'express a essayé de comprendre cet entêtement et cet empressement à faire voyager les passagers lors des essais. Le service de communication nous renvoie à l'explication du CEO daté du 20 octobre.

Selon les pratiques internationales notamment en Inde, Chine ou en France, aucun test n'est effectué avec les passagers, révèlent les journaux en ligne. Seuls les sacs de sable sont utilisés pour simuler le poids des passagers.

Quant au sable justement, face aux réactions négatives, MEL change de tactique. Dans un mél envoyé après la publication de l'article «Metro Express : des essais effectués avec des sacs de sable», le service de communication précise que «such tests with sand bags or any other materials are used to simulate the full load of the LRV at multiple speeds. However, these are not safety critical tests and are carried out to finetune LRV operations in terms of quality of the ride».

L'express s'est une nouvelle fois tourné vers le service de communication de MEL pour connaître ces autres types de matériaux. On n'en saura pas plus. «Other materials (other than sand) may also be used at the discretion of the contractor.»