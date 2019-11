Sénégal: Manchester City - Guardiola encense puis tacle Sadio Mané

En attendant de s'affronter dimanche prochain à l'occasion de la 12ème journée de Premier League, Liverpool et Manchester City on gagné samedi respectivement contre Aston Villa et Southampton. Les Reds, menés en début de rencontre, ont égalisé à la 87ème minute avant que Sadio Mané ne leur offre la victoire dans les arrêts de jeu.

Interrogé sur la prestation du Sénégalais, Pep Guardiola, l'entraîneur de City, a encensé puis taclé le Sénégalais.

« Ces dernières années, c'est arrivé à de nombreuses reprises (qu'il marque dans les dernières minutes, ndlr), c'est parce qu'il a un talent spécial », a-t-il commenté au micro de la BBC.

« Parfois il plonge, parfois il a ce don pour marquer des buts incroyables dans les dernières minutes. C'est un talent. Si ça arrive une fois, deux fois : 'on a eu de la chance'. Mais c'est arrivé très souvent ces deux dernières saisons. Ils ont un caractère spécial pour y parvenir. Mais on se focalise sur nous, on sait à qui on a affaire », a ajouté le technicien espagnol qui, certainement, sera obligé de surveiller Sadio Mané comme du lait sur le feu dimanche prochain.