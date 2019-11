Algérie/Cote d'Ivoire: Coupe de la Confédération - Berkane et San Pedro renversants, 15 qualifiés

Le tour de cadrage retour de la Coupe de la Confédération 2019-2020 s'est joué dimanche 3 novembre. La grosse performance notable est celle de la Renaissance sportive de Berkane. Les Marocains, battus 2-0 à l'aller par Fosa juniors, l'ont emporté 5-0 pour arracher leur qualification. Le FC San Pedro a aussi inversé la tendance. Retrouvez les autres résultats.

15 sur 16. Sur les 16 clubs qui joueront la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF cette saison, nous en connaissons 15. Le dernier match du tour de cadrage retour entre les Béninois de l'ESAE FC et les Sénégalais de Génération Foot doit avoir lieu mardi 5 novembre. Les 15 autres affiches, elles, ont eu lieu dimanche 3 novembre.

La Renaissance de Berkane et le FC San Pedro renversent la vapeur

Deux des équipes battues lors du tour de cadrage aller ont réussi à inverser la tendance au match retour. La performance la plus remarquable est celle de la Renaissance sportive de Berkane, qui s'était inclinée 2-0 face aux Malgaches de Fosa Juniors. Le match retour a été à sens unique et les finalistes de la dernière Coupe de la Confédération l'ont emporté sur le score sans appel de 5-0, avec notamment un doublé de Mohamed Aziz et un autre d'Alain Traoré, l'ancien joueur Burkinabè d'Auxerre, Brest, Lorient et Monaco.

Le FC San Pedro a aussi fait fort en éliminant les Ghanéens d'Asante Kotoko. Ces derniers avaient remporté sur le fil le match aller (1-0), qui avait été interrompu et repris le lendemain à cause de la pluie. Les Ivoiriens ont eu le dernier mot au retour (2-0). Les supporters de l'Asante Kotoko, excédés, s'en sont pris à leurs joueurs et au staff dans leur bus à Abidjan.

Nouadhibou et l'Enugu Rangers passent de peu

Frayeurs pour les Mauritaniens de Nouadhibou, vainqueurs des Zambiens de Triangle à l'aller (2-0) mais surpris et battus et retour (3-2). Ça passe malgré tout à la différence de buts pour les champions de Mauritanie. Ce fut encore plus difficile pour l'Enugu Rangers FC. Les Nigérians avaient perdu à l'aller contre l'ASC Kara (2-1). Ils l'ont emporté sur le plus petit des scores au retour (1-0). C'est cruel pour leurs adversaires togolais, mais ce sont bien les joueurs de l'Enugu Rangers FC qui se qualifient à la faveur de leur but marqué à l'extérieur.

La logique respectée presque partout

Aucun problème pour El Masry, qui a confirmé sa supériorité (2-0) contre Côté d'Or. Même chose pour Zanaco contre Cano Sport (5-1), pour Horoya AC sur le terrain de Bandari (1-0), pour Djoliba face à Elect Sport (4-0), pour Pyramids contre Young Africans (3-0) et pour Enyimba contre le TS Galaxy (2-1). La palme du plus gros score revient à Bidvest Wits contre Songo (6-0).

Motemba Pembe, Hassania Agadir et le Paradou AC, contraints au partage des points à l'aller, ont tenu leur rang au retour chez eux. Les Congolais ont dominé Gor Mahia (2-1), les Marocains en ont fait de même contre Green Eagles (2-1), et les Algériens ont été plus sévères encore contre Kampala City (4-1). Unique exception pour les Libyens d'Al Nasr. Eux aussi avaient fait match nul à l'aller, mais au retour, ils l'ont emporté à l'extérieur contre les Ougandais de Proline (2-0).

Sont donc qualifiés pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération 2019 :

Al Nasr (LIB)Bidvest Wits (AFS)Djoliba (MAL)El Masry (EGY)Enugu Rangers FC (NGA)ESAE FC (BEN) ou Génération Foot (SEN)Enyimba (NGA)Hassania Agadir (MAR)Horoya AC (GUI)Motema Pembe (RDC)Nouadhibou (MAU)Paradou AC (ALG)Pyramids (EGY)Renaissance de Berkane (MAR)San Pedro (CIV)Zanaco (ZAM)