Algérie: Médéa - Campagne de prévention sur les risques d'une mauvaise utilisation du gaz naturel

Medea — Une campagne de prévention sur les risques d'une mauvaise utilisation du gaz naturel a été lancée, dimanche, par la direction de distribution d'électricité et du gaz de Médéa, en prévision de la période hivernale, a-t-on appris auprès de cette direction.

Des cadres et des agents de sécurité et de prévention, issus des différentes structures opérationnelles de cette direction encadrent cette campagne de prévention qui s'étalera jusqu'à la fin de l'hiver, en vue d'informer les citoyens sur les dangers encourues en cas de mauvaise utilisation des installation domestiques ou d'appareillage, à travers l'organisation de cours d'explication et de points d'information au niveau des grandes places publics, a-t-on expliqué.

Le but de cette campagne, qui touchera l'ensemble des communes de la wilaya, est de parvenir à réduire les cas d'accidents domestiques enregistrés chaque année, et d'éviter, surtout, d'éventuelles pertes humaines pour cause d'asphyxie ou d'incendie, fait observer la même source.

Des cours d'explication seront organisés, en outre, au niveau des établissements scolaires afin d'inculquer aux élèves une culture préventive en mesure de protéger leur vie ou celle des membres de leurs familles, notamment dans les zones rurales ou le risque est plus important, en raison des conditions climatiques, mais aussi, l'utilisation de moyens de chauffage qui ne répondent pas, souvent, aux normes de sécurité requises, a-t-on souligné.

Différents partenaires, à savoir la protection civile et la direction du commerce, seront associés à cette campagne en focalisant sur les conditions d'installation des branchements de gaz, la sécurité des équipements et des appareils de chauffage, ainsi que la conduite à tenir en cas d'accident domestique, a-t-on ajouté.