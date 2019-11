Nuremberg — L'Angola a remporté neuf médailles, dont six d'or, à la 71e édition du Salon professionnel international - idées, inventions et innovations (iENA) qui s'est tenue du 31 octobre au 3 novembre à Nuremberg, en Allemagne.

Outre les six médailles d'or, la délégation angolaise, composée des membres des universités Agostinho Neto (UAN) et Méthodiste (UMA), ainsi que de SEAKA - bureau de change Andre Luiz et de l'école João Henriques Pestalozzi, a remporté une médaille d'argent et deux de bronze.

Le département d'informatique de la faculté des sciences de l'UAN a remporté deux médailles d'or, par le biais des projets Nsalici et Gestion de la plate-forme de recherche scientifique SASSCAL.

L'UMA a remporté trois médailles d'or, dont une avec tous les projets de SYS Securité, Bantu - SLN et Apprend à dessiner avec Kinect, la seconde médaille a été arrachée grâce à SEAKA - bureau de change, avec la proposition de développement à base de plantes et de prévention du paludisme et la troisième en partenariat avec l'UAN, dans le projet KDMM - téléphone hybride.

SEAKA - bureau de change Andre Luiz et de l'école João Henriques Pestalozzi ont remporté une médaille d'or avec le projet de turbine hydrocynétique.