Ile Maurice: Remboursement lié aux plans SCBG/ BAM - Nouvelle proposition du GM

Le gouvernement propose de rembourser à 100 % le capital injecté dans le plan SCBG pour ceux qui y ont investi jusqu'à Rs 7 M. C'est, entre autres, ce qu'a annoncé Salim Muthy, porte -parole des victimes du crash de l'ex-BAI, hier, dimanche 3 novembre.

Salim Muthy hier, dimanche 3 novembre lors d'un rassemblement au Rabita Hall. Selon le porte-parole des victimes du crash de l'ex-BAI, en particulier ceux qui ont investi dans les plans Super Cash Back Gold (SCBG) et Bramer Asset Management (BAM), les négociations ces derniers jours ont abouti sur une proposition. Cela, trois jours avant la tenue des élections générales.

Le travailleur social a expliqué aux 200 personnes présentes que le gouvernement (GM) propose de rembourser à 100 % le capital injecté dans le plan SCBG, pour ceux qui y ont mis jusqu'à Rs 7 millions. Ce remboursement se ferait en deux tranches, en décembre 2019 et juin 2020. Ceux qui ont déjà obtenu une partie de leur investissement devraient bénéficier du reste, toujours en deux tranches aux mêmes échéances. Et pour ces gens qui ont investi au-delà de Rs 7 millions et qui ont déjà obtenu une partie de ces fonds, ils devraient obtenir 75 % de la somme qui leur est due.

Quant aux victimes de BAM, celles qui ont investi jusqu'à Rs 7 millions seront également intégralement remboursées, en deux tranches. Et pour ceux qui ont injecté plus de Rs 7 millions, ils devront obtenir 75 % de la somme qui leur est due. Selon nos informations, environ 4 000 personnes sont concernées.

«Je ne suis que le négociateur, je n'ai aucune couleur politique», a déclaré Salim Muthy, devant une assistance partagée, pas insensible à la promesse de l'Alliance Nationale, c'est-à-dire celle de rembourser intégralement les victimes des plans SCBG et BAM si elle est reconduite au pouvoir. Comment le financement par l'État sera-t-il possible ? Au ministère des Finances, on explique qu'il faudrait que le gouvernement arrive à vendre les actifs de la défunte BAI, dont la MauBank. Celle-ci fait l'objet d'une injonction en cour. Pour ces «policy holders» et investisseurs qui ont porté plainte en cour contre certaines institutions de l'État, dont la National Property Fund Limited ou encore la Financial Services Commission, il est attendu qu'ils renoncent à ces procès pour pouvoir être remboursés.

À J-3 du scrutin, les victimes des plans SCBG et BAM sont-elles prêtes à accepter la proposition du GM ? Selon des témoignages recueillis sur place, on avance vouloir d'abord y réfléchir avant de se prononcer. Par ailleurs, prenant la parole lors de son grand meeting à Vacoas, hier, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a évoqué les victimes du crash de l'ex-BAI. Il a rappelé qu'une partie de l'argent a déjà été remboursée. Et d'ajouter : «Ek nou pou kontign ranbours bann viktim BAI.»