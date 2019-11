Congo-Kinshasa: Sécurité - Néhémie Mwilanya s'oppose à l'idée de ramener les troupes étrangères en RDC

Néhémie Mwilanya, Coordonnateur du Front Commun pour le Congo (FCC), rejette formellement l'idée de faire venir les troupes étrangères sur le territoire national dans le cadre des opérations conjointes avec les FARDC pour traquer les groupes armés en RDC. Au cours d'un entretien, l'ancien Directeur de cabinet de Joseph Kabila a affirmé que l'armée rd-congolaise est encore digne de confiance car, elle est classée 9ème en Afrique. Parmi les raisons évoquées quant à son refus, il y a l'état de belligérance dans lequel se trouvent ces pays qui doivent envoyer les troupes.

Parlant de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République, spécialement à Fizi et Minembwe, cet élu de Fizi pense qu'il faudrait identifier les acteurs politiques qui télécommandent les conflits sur terrain, les mettre devant leurs responsabilités et les amener à répondre de leurs actes. "Ceux qui ont des renseignements dans ce sens doivent les mettre à la disposition des pouvoirs publics. Je sais qu'on ne doit pas dire à ceux qui ont la responsabilité d'assurer la paix et la tranquillité publiques ce qu'ils sont censés faire. Nous avons entièrement confiance en nos forces de défense et de sécurité car, par le passé, elles ont abattu un travail appréciable", a déclaré Néhémie Mwilanya. Pour lui, il est juste question de mobiliser les forces de défense pour parvenir à désarmer ceux qui sèment la mort dans ce moyen et haut plateau.

Il est également question, propose-t-il, de nouer un dialogue constructif au niveau de la notabilité locale, de manière à sensibiliser la population afin de revenir à la cohabitation pacifique. Toute autre solution serait trop risquée, selon lui.

Quant à son refus formel de faire venir les troupes étrangères sur le territoire national, il avance certaines raisons notamment, le fait que ces pays qui doivent envoyer des troupes sont en état de belligérance. "Imaginez que nous allons leur offrir notre territoire pour qu'ils en décousent. Et les victimes collatérales seront nos populations", affirme-t-il. Pour lui, une telle initiative va davantage aggraver la tension sur place, la vulnérabilité dans laquelle se trouve la population. Et cette situation pourra dégénérer en un conflit international.

Le Coordonnateur du FCC est formel : "Notre armée est au mieux de sa forme. Si elle reçoit les moyens pour faire son travail, elle le fera".

Avec les voisins, propose-t-il, on peut renforcer des relations diplomatiques par l'échange des renseignements et une telle aide serait envisageable.