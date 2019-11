Congo-Kinshasa: En battant Gor Mahia 2-1 - DCMP retrouve la phase des groupes d'une compétition interclubs de la CAF 8 ans après

C'est une qualification acquise dans la douleur pour le Daring Club Motemba Pembe de la RDC qui a peiné et puisé dans toutes ses énergies, avant de battre Gor Mahia du Kenya (2-1), dimanche 3 novembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, pour le match retour du tour cadrage de la 17ème édition de la Coupe de la Confédération. Fini le phénomène "Générique", Motema Pembe vient donc de surmonter l'insurmontable, et retrouve la phase de groupes d'une compétition interclubs de la Caf, 8 ans après.

Alors que le résultat du match aller, il y a quelques jours à Naïrobi (1-1), au Kenya, mettait Dcmp, sur papier, dans une position un peu plus confortable pour la qualification, mais sur terrain, Gor Mahia va vite changer tous les calculs, en marquant le premier dans le terrain adverse après seulement 9 minutes de jeu.

Le buteur s'appelle Wellington Ochieng qui a bien négocié une balle de corner. Motema Pembe n'a rien compris.

Loin de baisser les bras, perce que déterminé, et vivement très engagé jusqu'au sacrifice suprême, Mukoko Amale et ses coéquipiers ont mouillé le maillot, avant d'être récompensé par ce but de Vinny Bongonga (45e+2). Un but qui est arrivé au bon moment, dit-on souvent, parce qu'à quelques secondes de la mi-temps, obligeant l'adversaire d'aller se reposer avec des remords. A égalité parfaite dans l'ensemble de deux matches, le tout devait alors se jouer dans les 45 dernières minutes.

Ainsi, Dcmp remonte sur la pelouse avec un autre moral, une autre lecture de jeu, et aussi, avec un autre système de contrôle après quelques changements opérés par le coach Isaac Ngate.

C'est ainsi que sur un pressing qui a créé une sorte de panique dans le camp adverse, Junior Abou Koné (71ème), va réussir le but de la victoire après avoir sérieusement tremblé dans le choix du pied.

Les dernières minutes seront spectaculaires, parce que d'un côté, les visiteurs qui n'ont pas baissé le rythme, vont continuer à bien jouer, et passant juste à côté d'une égalisation, et de l'autre côté les locaux sont restés sur toutes les actions, sautant en premier dans tous les sens : à défaut d'un troisième but, pas aussi question d'encaisser. Les amoureux du ballon présents au stade des Martyrs ont été sérieusement détendus.

Au finish, Dcmp est sorti victorieux, et rejoint deux autres clubs congolais, à savoir : Mazembe et V.Club, dans cette prestigieuse phase de groupe.

Les autres qualifiés pour la phase de groupes sont

El Masry d'Egypte, vainqueur de Côte d'or des Seychelles (4-0) à l'aller et (2-0) au retour;

Horoya AC de la Guinée a écarté Bandari du Kenya (4-2, 1-0);

Al Nasr de la Libye a éliminé Proline d'Ouganda (2-2, 2-0);

Nouadhibou FC de la Mauritanie, vainqueur de Triangle du Zimbabwe (2-0 à l'aller et 2-3 au retour);

Enyimba FC du Nigeria, tombeur de TS Galaxy d'Afrique du Sud (2-0, 2-1);

Zanaco de la Zambie, large vainqueur de Cano Sport de la Guinée équatoriale (3-1, 5-1);

Enugu Rangers du Nigeria, victorieux de l'ASC Kara du Togo (1-0, 1-2);

Bidvest Wits d'Afrique du Sud a éliminé UD Songo du Mozambique;

Djoliba AC du Mali a écarté Elect Sport du Tchad.