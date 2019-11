Congo-Kinshasa: Rappel des troupes à l'Alliance des forces démocratiques du Congo

A l'Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC), la vague qui a secoué ses rivages appartient au passé. Ses fondations ont résisté aux attaques répétées du FCC qui a mis tout en œuvre pour la déstabiliser. Pour ses neuf ans d'existence, son initiateur, Modeste Bahati Lukwebo, a saisi cette occasion pour battre le rappel des troupes. Il est convaincu que le parti est sorti de la zone des turbulences. Désormais, l'AFDC se projette dans l'avenir pour faire valoir son poids politique sur la scène politique congolaise.

« La commémoration de 9ème anniversaire de notre parti m'offre l'occasion de confirmer que l'objectif que s'est assigné l'AFDC lors de sa création, c'est-à-dire être un grand parti politique, une grande force politique en République démocratique du Congo, se réalise quotidiennement, mais aussi il poursuit sa consolidation », a indiqué Modeste Bahati.

« La victoire est dans notre camp »

En neuf ans, le parti est passé par plusieurs épeures. Au terme des élections de décembre 2018, l'AFDC est la cible du FCC qui tente par tous les moyens de la fragiliser. Désormais affranchie de la famille politique de Joseph Kabila, l'AFDC a fini par s'affranchir. Le parti se considère comme membre à part entière de la majorité parlementaire. Il s'en défend.

Pour l'instant, Modeste Bahati considère que les ennemis du parti sont à bout de souffle. L'AFDC, note-t-il, a vaincu la bataille. Elle a su résister à toutes les vagues de déstabilisation.

« Je suis heureux de constater que malgré cette volonté de nuisance de nos ennemis politiques, ces derniers se heurtent à la résistance de nos millions de cadres, militantes et militants à travers toute la République. Je saisis cette occasion pour vous exhorter collectivement et individuellement à faire davantage preuve de résistance, de fidélité et de loyauté à notre regroupement, car la vérité va bientôt triompher contre le mensonge, l'usurpation et la tricherie », a lancé Bahati devant les cadres et militants du parti, réunis le vendredi 1er novembre 2019 à l'hôtel Venus dans le cadre de neuf ans du parti.

« La victoire est dans notre camp et je vous prie d'y croire ».

En effet, l'AFDC totalise à ce jour neuf ans d'existence depuis sa création. Créée et enregistrée officiellement le 3 novembre 2010 à la veille de la tenue des élections présidentielle et législatives nationales de novembre 2011, l'AFDC s'était fixé comme objectif d'être un grand parti politique à caractère national, couvrant toute l'étendue de la RDC et affronter le grand défi de gagner beaucoup de sièges aux élections législatives de 2011. Dans cette optique, le parti a consenti des efforts pour concomitamment s'installer à travers toute la République et se hisser parmi les partis politiques gagnant aux élections de 2011.

Face à toutes les turbulences que le parti est parvenu à surmonter, son président national n'a pas manqué de saluer « la bravoure et la détermination de tous les fondateurs, les cadres, militantes et militants qui ont gravé dans leurs cœurs l'AFDC au point d'en faire presqu'une religion et une véritable machine à gagner ».

En parti politique légaliste, l'AFDC a tenu déjà ses deux congrès tel que le stipulent la loi sur les partis politiques, ses statuts et son règlement intérieur.

Le dernier en date remonte est celui tenu à Kinshasa du 12 au 15 décembre 2015. Malheureusement, sa percée dans le pays lui a valu la jalousie et l'animosité. Modeste Bahati le reconnait. Il est d'avis qu'à l'issue des élections de décembre 2018, « les résultats obtenus avec de maigres moyens et qui ont hissé en réalité l'AFDC-A comme première force politique, ont produit la jalousie, la haine, l'animosité dans le chef de certains de nos partenaires politiques qui ont accéléré la machine de déstabilisation de l'AFDC-A amorcée par le débauchage de quelques hauts cadres ».

En célébrant les neuf ans de l'AFDC, Bahati suscite un nouvel espoir. C'est déjà le rappel des troupes pour les prochaines batailles.