Congo-Kinshasa: Promo de fin d'année 2019 - StarTimes annonce des nouveautés exclusives et la baisse de frais d'accès

Des programmes encore plus alléchants pour des tarifs encore plus bas. Pour cette période de fin d'année, le leader de la télévision numérique en Afrique frappe fort. A l'occasion du lancement de la Promo Noël 2019 intitulée «Découvrez de nouveautés exclusives chez StarTimes», Le géant opérateur de la télévision payante en Afrique prend de l'avance et annonce à ses nombreux abonnés ainsi qu'à l'opinion des nouveautés exclusives. "Sur ses chaines sportives, dont world football, regardez en exclusivité les qualifications de l'Euro 2020, l'une des meilleures compétitions du football qui engage les nations européennes. N'oubliez pas également la suite du gala avec Europa League, uniquement sur StarTimes", précise Rodrigue Kalombo, Directeur de Communication de cette entreprise en RDC.

De cette façon, les amoureux du ballon rond seront bien servis, dit-il. Ainsi, du football aux séries, en passant par les programmes pour enfant, décidément tout le monde trouvera sa part.

Plus qu'un opérateur, StarTimes est devenu un compagnon fidèle pour sa clientèle, grâce notamment aux contenus ou programmes qu'il leur propose.

Des programmes adaptés, sans cesse renouvelés, selon la demande de ses abonnés mais également au gré des surprises agréables que leur réserve StarTimes.

Aux mamans, aux sœurs, bref à toutes les femmes, StarTimes propose des séries Novelas exclusives. Notamment «Fleur sauvage saison 2». "Vous avez tant aimé la première saison, en novembre et décembre, découvrez la deuxième saison avec les mêmes suspenses, mêmes personnages, mais cette fois, plus des couleurs et d'intrigues", a annoncé M. Kalombo le samedi 2 novembre 2019, lors d'un point de presse.

Dans le même registre, StarTimes informe à ses abonnés la diffusion de la nouvelle série «La Reine de flow», en exclusivité.

Les enfants ne sont jamais en reste chez StarTimes. Pour leurs vacances de fin d'année, ils pourront savourer les nouveaux programmes riches et instructifs sur tel que «Cuisine de KAKA» sur Canal J ou «Une classe formidable», un dessin animé à succès sur ST KIDS, des chaînes exclusives dans le bouquet StarTimes.

Il convient de relever ici, et en ce moment que StarTimes s'évertue à accompagner et à favoriser les talents locaux en RDC.

Après la fille du serpent, une série locale produite par StarTimes, diffusée sur CINARC TV, et après le constat heureux de nombre des fans que la série a attiré, voici une nouvelle Série «ZANGA MBONGO», en diffusion sur CINARC TV chaque jour à 19h30. Une très bonne série locale dont l'histoire est tirée des faits réels de nos sociétés.

C'est le résultat d'une coopération fructueuse entre StarTimes et le groupe Cinarc de M. Bienvenu TUKEBANA dit CALEB.

Des frais allégés

Une autre nouveauté et non la moindre c'est la révision à la baisse du frais d'accès.

Pour permettre à tous de profiter de cette offre promotionnelle, StarTimes baisse le frais d'accès sur sa plateforme TNT pour la zone Kinshasa-Kisangani à 32000FC. Ceci donne droit au kit complet Antenne et décodeur, ainsi qu'un mois du bouquet de 70 chaines. De même pour la plateforme du décodeur avec parabole, le frais d'accès baisse jusqu'à 45000fc, le kit complet avec parabole, y compris un mois du bouquet full de plus de 250 chaines.

Au demeurant, StarTimes invite toute la population à s'approprier ces nouveautés exclusives pour passer des meilleurs moments de détente en cette période de fin d'année.