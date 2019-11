Cameroun: Samuel Dieudonné Ivaha Diboua - "Il nya pas de conflit intercommunautaire à New Bell"

Telle est la conclusion faite par le numéro un de la région du littoral- Cameroun au sortir de la réunion de crise qu'il a présidé hier dimanche (03/11/2019, ndlr) à New Bell- Douala.

Les habitants du deuxième arrondissement de la ville ont souffert le martyr ces dernières heures. Des bandes de jeunes délinquants ont pris en otage les rues de cette partie de la ville.

Armés de machettes, poignards et de gourdins, ils dépouillaient et agressaient tous ceux qu'ils trouvaient sur leurs chemin créant ainsi un climat de terreur dans la ville où une alerte a été donné demandant à toute personne de rester chez elle.

L'origine du problème

Tout est parti d'une dispute banale entre deux jeunes hommes qui apparemment partageaient la même copine. Je vais les nommer Mamadou et Moussa. Mamadou avait rendez vous avec sa copine qu'on appelera Awa. A sa grande surprise lorsqu'il arrive à quelques mètres du domicile de sa bien aimée, il l'aperçoit avec Moussa , il faut noter que Mamadou soupçonnait depuis qu'il existait une relation entre Awa et Moussa mais il n'avait pas d'élément pour le prouver. Maintenant qu'il les a trouvé ensemble, il demande à Awa de le suivre ce qu'elle essaie de faire mais Moussa s'oppose et demande à la fille de rester. C'est ainsi que Mamadou verra en ce geste une ultime provocation et va rentrer dans son "secteur" chercher ses "gars" pour venir régler ce problème à leur manière.

La bande à Mamadou va donc débarquer dans le quartier de Moussa et déclencher une grosse bagarre contre les jeunes de ce secteur qui eux aussi avaient été prévenus par leur "frère "de l'arrivée des gars de New Bell.

Au cours de cette bagarre, les jeunes de Ngonsoa (quartier de Moussa) vont dénombrer plusieurs blessés dans leur camp mais vont réussir à repousser ceux de New Bell.Mais ces derniers (les jeunes de Ngonsoa) se sentants offensés d'avoir été attaqués dans leur territoire vont planifier une riposte aussi violente que l'attaque de ceux de New Bell.

C'est ainsi qu'en se rendant à New Bell pour "gérer le retour" (se venger) armés de machettes, couteaux et gourdins ,ils vont se mettre à agresser tout le monde sur leur chemin.Voilà comment une histoire de copain et copine se termine en une guerre de gangs.

Les autorités de la ville avec en première place le gouverneur de la région du littoral vont aussitôt prendre des mesures urgentes pour calmer cette situation qui mettait déjà toute la ville en panique.

Réunion de crise

Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le gouverneur de la région du littoral a aussitôt convoqué une réunion de crise qui s'est tenue ce dimanche 03 novembre au cercle municipal de New Bell.

Étaient conviés à cette réunion les sous préfet et maires de tous les arrondissements de la ville , le procureur de la république, les chefs de quartiers de Douala 2è ,les responsables des différentes communautés et toutes les forces vives de cet arrondissement.

Après les témoignages et les récits des témoins mais aussi des responsables des communauté, il ressort qu'il ne s'agit aucunement d'un conflit entre communautés comme cela avait été énoncé par certains et relayé par certains médias dans le but de créer un autre pôle de crise sociale à New Bell. Mais plutôt d'une guerre de gangs de voyous pour le contrôle d'un territoire.

Après l'exposé du procureur sur les peines qu'encourent les auteurs de ces attaques, le gouverneur a tenu à rappeler que les "chef bandits" sont connus et ces derniers doivent cesser au cas contraire, ils seront aussitôt appréhendés .

Le gouverneur a aussi instruit au nouveau préfet du Wouri de veiller au respect des heures de fermeture des débits de boisson car, c'est de ces endroits que partent les jeunes déjà drogués pour aller commettre leurs forfaits.