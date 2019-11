Congo-Kinshasa: Beni - Le SYECO déclenche une grève pour réclamer des garanties sur la prise en charge des enseignants

Le spectre redouté d'une grève généralisée au sein des établissements scolaires en RDC continue d'élargir sa fièvre dans des provinces éducationnelles du Nord-Kivu. Après Goma, il y a à peine quelques jours, les enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants du Congo, (SYECO), territoire de Beni, viennent de décider du boycott des cours à dater de ce lundi 4 novembre. Catégoriques mais aussi menaçants, les professionnels de la craie conditionnent le retour des classes par des garanties franches sur la prise en charge des enseignants non payés, (NP), et les nouvelles unités, (NU).

Cette décision ressort d'une réunion dite d'évaluation de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, tel que souhaité par le chef de l'État tenue, dimanche 3 novembre 2019.

La grève risque d'être longue, parce que selon Pascal Bulemo, secrétaire permanent de cette organisation syndicale, c'est jusqu'à une durée indéterminée que les enseignants viennent de se lancer dans ce mouvement, en attendant que les autorités agissent.

« On était indigné suite au silence que le gouvernement a observé, celui de ne pas donner l'arrêté qui fixait les frais. L'Assemblée a décidé d'arrêter avec l'enseignement à partir de ce lundi dans le territoire de Beni. Je pense que le gouvernement doit être sage. Il doit reconnaitre qu'il a trois catégories de personnel. Comment alors s'atteler seulement sur les payés? Je crois que l'enseignant s'est sacrifié, il vient de faire 2 mois sans être payé. Le gouvernement devrait même le saluer. On a été président ou gouverneur parce qu'on a été formé par l'enseignant. Notre grève est en durée indéterminée jusqu'au jour où le gouverneur va retirer ses 2 arrêtés », jure le secrétaire du SYECO Beni.

L'arrêté du gouverneur, une goutte qui a fait déborder le vase

L'arrêté du gouverneur fixant les frais de scolarité pour l'année 2019-2020 en province du Nord-Kivu date du 30 octobre dernier. Dans ce document, Nzanzu Kasivita a tracé les modalités à suivre pour les chefs établissements aussi bien publics que privés. Mais selon les grévistes, les articles 2 et 13 de cette décision sont de nature à sacrifier l'enseignant dont la situation n'est guère très enviable. Pascal Bulemo regrette que l'autorité provinciale n'ait pas tenue compte de réalités vécues par les enseignants non mécanisés par l'État congolais. Il demande au gouverneur de retirer son document s'il veut voir les enseignants du territoire de Beni revenir sur leur décision.

« Aujourd'hui, on a eu la chance d'exploiter cet arrêté mais en l'exploitant, on a vu que l'enseignant est ignoré en 100%. On se demande si le gouverneur connaît seulement que dans sa province il y a les payés, au moment où sur le plan pratique, il y a trois catégories d'enseignants: les NP, les payés et les NU. Dans l'article 2 de ce même arrêté, il interdit qu'on puisse payer les frais de motivation et l'article 13 interdit aux chefs d'établissements de convoquer les Assemblées. Or, nous, on savait que c'est l'Assemblée des parents qui fixait les frais de motivation des enseignants NP et NU », se plaint-il.

Il faut indiquer que les articles 2 et 13 de cet arrêté stipulent respectivement que « les frais de motivation sont supprimés à tous les niveaux d'enseignement (maternel, primaire, secondaire) dans les établissements publics et, il est interdit aux Chefs d'établissements de se couvrir derrière les Assemblées générales des parents pour fixer illégalement d'autres frais ». Et, c'est effectivement à ce niveau que le bât blesse dans le camp des professionnels de la craie.

correspondant à Beni