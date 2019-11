Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire à Minembwe - Trois heures de discussions entre Félix Tshisekedi et les parlementaires du Sud-Kivu

Depuis six mois la situation sécuritaire ne fait que se dégrader dans les hauts plateaux de Minembwe causant une cohorte de morts non sans compter des villages incendiés et des biens des populations spoliées par des forces négatives qui sèment la terreur dans cette partie de la République. En quête des solutions autres que militaires en cours, le président de la République a accordé une audience de plus de trois heures au caucus de parlementaires de la province du Sud-Kivu.

Amédée Mwarabu

Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu le vendredi 1er novembre dans la soirée à la Cité de l'Union africaine avec le caucus des parlementaires de la province du Sud-Kivu. Au menu de ces échanges, l'insécurité grandissante et la situation humanitaire dans les hauts plateaux d'Uvira notamment à Minembwe en territoire de FIZI ainsi que dans les plaines de la Ruzizi en territoire de Mwenga.

Conduit par son président, honorable Martin Bichijula, le caucus des parlementaires du Sud-Kivu a exposé au Chef de l'Etat la situation, question pour Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à pacifier le pays, à prendre la mesure de la question pour restaurer l'Etat de droit dans cette partie du pays et de trouver ensemble des voies et moyens susceptibles de ramener la stabilité et une paix durable, gage de tout développement.

« Beaucoup de personnes ont été tuées, des maisons incendiées, des vaches et autres biens matériels pillés, hommes, femmes et enfants contraints aux déplacements massifs pour vivre dans les forêts dans les conditions humanitaires précaires ». C'est le tableau sombre présenté par le numéro 1 de ce caucus devant la presse au sortir de cette audience de plus de trois heures.

Dans la délégation du caucus, on a reconnu le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, Moise Nyarugabo, Marie Ange Mushobekwa ainsi que d'autres leaders du Sud-Kivu. Selon ces représentants du peuple issus de différentes communautés du SudKivu, le Chef de l'Etat, qui connaît mieux la situation que quiconque et qui a séjourné dernièrement à Bukavu et à Beni, leur promis que le gouvernement s'est déjà engagé à tout mettre en œuvre pour mettre définitivement un terme à ce cycle des violences avec l'implication de tous.

Selon Bureau conjoint des Nations unies pour les Droits de l'homme (BCNUDH), la situation des droits de l'homme sur les plateaux de Minembwe est préoccupante. Les présumés auteurs des crimes et discours haineux dans cette zone pourront être poursuivis en justice, a déclaré, le mercredi 30 octobre au cours de la conférence de l'ONU à Kinshasa, le Directeur du BCNUDH, Abdoul Aziz Thioye, selon Radio Okapi.

A cette conférence, le Directeur du BCNDH a parlé de 73 villages brûlés et de nombreux cas d'exécutions extrajudiciaires commis notamment par les groupes armés qui écument la région: « Depuis mars 2019, la situation s'est sensiblement détériorée, on a connu une recrudescence des violences depuis octobre. A ce jour, je puis vous dire que depuis mars 2019 nous avons documenté 73 villages qui ont été brûlés par à la fois, les différents groupes Mai-Mai, y compris les Gumino et le Twiganeho.»

Cependant, son bureau continue de documenter la situation sur terrain. « La situation est très critique et nécessite aujourd'hui une approche globale. Je suis d'accord que la solution n'est pas que militaire. Mais, pour l'heure, il est important de forcer ces groupes à désarmer. C'est la seule solution pour s'assurer de l'intégrité physique et préserver la vie de populations civiles qui vivent dans ces zones-là. Ce qui se passe n'est pas acceptable! », disait-il sur radio Okapi.

Les communautés impliquées dans les conflits dans les hauts plateaux d'Uvira (Sud-Kivu) ont résolu de cesser les hostilités, à l'issue de la conférence pour la paix dans le Sud-Kivu tenue vendredi 18 octobre à Kinshasa.

Ils avaient convenu de participer au dialogue qui sera organisé, à ce sujet, par le gouvernement de la RDC. Coté opérations militaires, les FARDC continuent de traquer les forces négatives qui écument la paix dans ces régions.

A la Monusco, après Minembwe-centre dans le territoire de Fizi et Mikenge dans le territoire de Mwenga, secteur d'Itombwe, deux nouveaux détachements statiques des combats ont été installés à Mukera et à Lulimba. D'après le chef du sous bureau de la Monusco à Uvira, Ganda Abdourahamane, le déploiement des casques bleus pourrait s'élargir sur d'autres sites dans les prochains jours dans cette région entre Uvira, Fizi et Mwenga.

Ces derniers mois, cette zone est devenue le théâtre des affrontements entre des groupes armés locaux rivaux ou entre ces derniers et les Fardc.