Congo-Brazzaville: Emancipation de la jeunesse - Le Congo dit œuvrer pour l'autonomisation des jeunes

En rapport avec la célébration de la Journée africaine de la jeunesse, le 1er novembre, le gouvernement congolais, dans un message rendu public par la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, a fait part de sa volonté d'intensifier ses efforts pour autonomiser la couche juvénile.

Le but de la Journée africaine de la jeunesse est de promouvoir une reconnaissance accrue des jeunes en tant qu'agents clés pour le changement social et la croissance économique dans tous les domaines.

Cette année, l'événement a été placé sur le thème « L'initiative un million d'ici à 2021 : comptez sur moi ». Il a été une occasion de lancer un appel à l'endroit de tous les acteurs qui œuvrent pour le développement de la jeunesse sur le continent et dans la diaspora.

Au Congo, le sous-thème choisi a été « Investir dans l'éducation et la formation pour une participation pleine et intelligente de la jeunesse dans la société ».

Dans son message, le gouvernement a indiqué que le pays à dominance jeune. Ce potentiel humain, a-t-il poursuivi, est un atout majeur pour le développement du pays. Ainsi, en tant que maillon indispensable de la chaîne, la jeunesse doit investir pleinement en s'impliquant dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets innovants sans lesquels le Congo ne pourrait atteindre les Objectifs de développement durable.

A cet effet, le pays a identifié les axes prioritaires en faveur des jeunes, notamment dans le domaine de l'emploi et l'entrepreneuriat, l'éducation et le renforcement des compétences, la santé et le bien-être ...

En ce qui concerne le renforcement du capital humain, le gouvernement a assuré la jeunesse de l'existence de nombreux programme qui s'exécutent en se faveur. Parmi ceux-ci, la réinsertion socio-professionnelle dans les deux principales villes du pays à travers les petits métiers et bien d'autres.

A cette même occasion, le gouvernement a encouragé les jeunes à entreprendre des activités, à renforcer le rôle de l'Etat et à avoir le sens de la responsabilité, du respect des valeurs morales et civiques, etc.