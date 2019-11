Algérie: Ain Defla - Début mardi de la 15è édition du colloque international sur le rite malékite

Ain Defla — La quinzième édition du colloque international sur le rite malékite sera organisée du 5 au 7 novembre en cours à Aïn Defla avec comme intitulé "les pratiques financières dans le rite malékite", a-t-on appris dimanche auprès du directeur local des Affaires religieuses et des wakfs.

Outre des universitaires algériens, d'éminents théologiens, personnalités et invités de 15 pays prendront part à cette manifestation scientifique et culturelle organisée conjointement par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs et la wilaya de Aïn Defla et qui sera abritée par la maison de la Culture Emir Abdelkader de la ville, a précisé Djillali F'kir.

Au total, 110 conférences se rapportant à la finance à la lumière des préceptes du rite malékite seront animées à l'occasion de ce colloque, a-t-il indiqué, faisant état de la tenue d'atelier en marge de cette manifestation.

"La réussite de la rencontre ne pourra qu'être à l'honneur de l'Algérie de façon générale et de la wilaya de Aïn Defla de façon particulière", a observé M. F'kir, faisant remarquer que ce colloque est attendue avec "impatience" compte tenu du fait qu'il constitue une source de savoir sur les questions intéressant les musulmans dans leur vie de tous les jours.

"Les experts financiers présents à ce colloque s'emploieront à retirer des abysses de cet héritage (celui légué par Malik Ibn Anas, relatif aux questions financières, NDLR) tout ce qui est susceptible de vulgariser ses multiples richesses", a-t-il souligné.

Le rite de Malik Ibn Anas (710-795), l'imam de Médine, l'une des Villes saintes de l'Islam, est adopté par de larges pans des populations musulmanes des pays du Maghreb et du Nord de l'Afrique depuis des siècles, grâce à son objectivité et ses références reconnues et attestées.