Algérie: Coup d'envoi des caravanes scientifiques à partir de Dar El Imam

Alger — Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a donné, dimanche à partir de Dar El Imam (Alger), le coup d'envoi des caravanes scientifiques devant sillonner 4 wilayas durant la période allant du 3 au 9 novembre en cours.

Ces caravanes, qui devront sillonner les wilayas d'El Tarf, Bouira, Tamanrasset et Adrar, se veulent des tribunes scientifiques à même d'ancrer le référentiel national, renforcer les valeurs nationales et l'esprit de solidarité et d'examiner les différentes questions sociales.

Les caravanes d'El Tarf, Bouira, Tamanrasset et Adrar devront évoquer respectivement les questions relatives à "l'entraide nationale et la solidarité sociale", "les jeunes et les principes du 1er novembre", "les valeurs nationales et prêches" et "les médias algériens".

Encadrées par des professeurs, des chercheurs, des cheikhs et des guides, ces caravanes ont pour objectif d'interagir avec les catégories de la société à travers des conférences organisées au niveau des théâtres et des maisons de cultures.

A cette occasion, M. Belmehdi a rappelé dans son allocution que "cette manifestation, coïncidant avec la célébration par le peuple algérien du 65ème anniversaire du 1e Novembre 1954 et le Mawlid Ennabawi, est une occasion pour faire connaître les Ulémas et chouyoukh algériens qui ont laissé un grand patrimoine au Moyen orient et au Maghreb arabe mais inconnus de nos jeunes aujourd'hui, outre l'examen et l'explication des questions de l'heure qui concernent les jeunes et le pays".

Concernant l'actualité sur la Omra, le ministre a fait état de contacts avec les autorités saoudiennes pour régler le problème du e-paiement, soulignant que 82 agences de voyage avaient retiré le cahier des charges.

Pour ce qui est de la pratique des cultes, le ministre a indiqué que "l'Algérie est souveraine et il est interdit à quiconque de violer la loi", précisant que ceux qui activent en dehors la loi ont été appelés à maintes fois à verser leurs dossiers pour obtenir des autorisations officielles pour pratiquer leurs cultes mais en vain".