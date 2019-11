Algérie: Blida - Une trentaine de participants au 4è salon de l'artisanat et des métiers

Blida — Une trentaine d'artisans ont pris part, dimanche, à l'ouverture du 4eme salon de l'artisanat et des métiers de la wilaya de Blida, abrité par la commune d'Ouled Aich.

"Cette manifestation est inscrite au titre du programme d'activités de la célébration de la Journée nationale de l'artisan(9 novembre)", a indiqué, à l'APS, le directeur de la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya, Saàdi Ait Zarrouk, soulignant la diversité des produits mis en exposition entre habits et bijoux traditionnels, pâtes traditionnelles, objets décoratifs et articles en bois, en cuivre, bougies, savon naturel...et bien d'autres.

De nombreux dispositifs publics d'aide à l'emploi prennent, également, part à cette manifestation, en vue d'informer le public visiteur sur les différentes opportunités offertes en matière de financement des projets du secteur, a ajouté le même responsable.

Il a fait part, en outre, d'une session de formation ouverte dans la matinée, dans le domaine de l'extraction des essences végétales et florales, et la distillation de l'eau de roses.

La session d'une durée de cinq jours, profitera à 25 participants des wilayas d'Alger, Blida, Biskra, Médéa, Ain Defla, et Djelfa, a fait savoir M. Ait Zarrouk, signalant son encadrement par des experts du domaine, qui présenteront aux bénéficiaires concernés des cours pratiques et théoriques sur l'extraction des essences végétales et florales, et la distillation de l'eau de roses.

Selon le responsable, le choix du thème de cette session de formation, "fort apprécié par les artisans, a été dicté par l'emplacement de la wilaya de Blida dans la plaine de la Mitidja, et sa richesse en différentes essences végétales et florales présentes notamment dans les monts de Chréa et la région de Hammam Melouane", a-t-il expliqué.

Une autre session de formation aura pour thème les méthodes de création et gestion d'une micro entreprise et l'accompagnement assuré par les dispositifs de soutien à l'emploi, a-t-il ajouté, par ailleurs.

Le rêve d'avoir un local pour vendre ses produits

De nombreux artisans ayant pris part à ce salon n'ont pas manqué d'exprimer, à l'APS, leur ambition d'élargir leurs activités, "à travers l'obtention d'un local, outre l'écoulement de nos produits sur les marchés", ont-ils dit "car nos ventes sont généralement saisonnières", ont-ils déploré.

Ceci est particulièrement le cas de Mme. Guouzi Amel (47 ans), une artisane spécialisée dans la confection de gâteaux et pâtes traditionnels, qui a assuré qu'elle exerce ce métier depuis 27 ans, à son domicile.

Une situation qui ne lui permet pas d'élargir ses activités, déplore t-elle, car travailler à la maison "constitue une entrave pour mon ambition, et une gêne pour ma famille", affirme cette dame, qui rêve d'obtenir un local.

Elle a, également, déploré l'existence d'un autre problème relatif à la commercialisation des produits de l'artisanat. "Mon travail est pratiquement lié à la saison des fêtes, et autres occasions festives en tous genres. En dehors de cela, je suis pratiquement au chômage durant les autres jours de l'année", a-t-elle soutenu, lançant un appel en direction des autorités locales en vue de l'"affectation d'espaces commerciaux fixes pour les produits de l'artisanat, tout au long de l'année".

Le même problème est posé pour Mokrani Aouatif( 24 ans), une autre artisane spécialisé dans la confection de bougies, qui s'est également plainte d'exercer son travail "à domicile avec une amie". "Nous vendons nos produits via les réseaux sociaux, et ceci requiert un effort considérable de notre part, sans compter le problème de cheminement du produit jusqu'au domicile du client", a-t-elle raconté à l'APS, non sans exprimer son ambition d'élargir son projet et d'avoir un espace, qui lui est propre, pour exposer ses réalisations.

D'ou son appel à qui de droit, en vue de conférer "davantage d'intérêt aux artisans, en leur destinant des locaux pour l'exercice de leurs activités et l'exposition de leurs produits, parallèlement à l'ouverture d'espaces commerciaux à leur profit", a-t-elle réclamé.