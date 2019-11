Madagascar: Football / Pro League - CNaPS Sport et JET Mada en tête !

Le JET Mada, bien pris en main par Roro Rakotondrainibe est en train de trouver sa voie pour faire partie des meilleurs clubs.

La seconde journée de la Pro League est une confirmation pour les ténors montrant ainsi que la hiérarchie est en train de prendre forme.

C'est le cas notamment de la CNaPS Sport qui a encore fait voir de toutes les couleurs au Zanakala qui n'a pu trouver le rythme que dans les derniers quarts d'heure d'une rencontre bien prise en main par les caissiers qui menaient déjà par 4 à 1 à l'heure de jeu.

La CNaPS confirme. Un doublé de Niasexe après une ouverture du score par Arnaud puis Mando vint corser l'addition avant que Tolotra ne porte le score à 5 contre 3 pour les Fianarois.

Après le 7 à 0 infligé au FCA Ilakaka, la CNaPS Sport partage donc le fauteuil de leader avec JET Mada qui a battu à plate couture le Club M Mananara sur un score éloquent de 6 à 1 lors de la journée d'hier au Stade Elgeco Plus au By Pass.

L'AS Adema vient derrière les deux clubs de tête en réussissant à battre Elgeco Plus, samedi à Mahamasina.

Les gars d'Ivato ouvraient le score par Eric dès la 18e mn. Puis l'excellent Safidy égalisait d'une superbe tête (47e ).

Elgeco méconnaissable. Mais bien décidés à engranger des points après leur nul contre le 3FB lors de la première journée, les joueurs de l'Adema finirent par trouver la faille par Onja Patrick (68e ).

Elgeco, quelque peu méconnaissable, a paru manquer de solution pour bousculer l'AS Adema. Et ce n'est pas l'arrivée d'un illustre inconnu du nom de Christian Bucard au poste d'entraîneur qui y change quelque chose. On se demande même si le technicien en question a la licence A comme l'exige l'appartenance à cette Pro League. Toujours est-il qu'Elgeco a intérêt à trouver une solution car l'équipe a encore le potentiel pour réussir avec le grand défenseur Johnny, Dino qui n'a pas joué samedi, Bonnard, Tsilavina Bila et Safidy sans oublier le nouveau gardien Santos, un transfuge de Disciples FC de Betafo.

Les deux autres matches de cette deuxième journée se sont soldés sur un score nul et vierge entre le COSFA et le 3FB à Mahamasina d'une part et Tia Kitra et Ajesaia à Toamasina de l'autre.