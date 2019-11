Madagascar: La légende de Mahaleo continue malgré la disparition de Dadah

Après la mort de Fafah et Dadah, c'est tout un pan de l'histoire musicale malgache qui se referme.

Le groupe Mahaleo est privé de deux autres de ses piliers et maintenant il ne reste plus que Dama, Bekoto et Charles pour continuer à faire vivre la légende. Les dizaines de milliers de fans se sentent aujourd'hui orphelins. Ils ont l'impression d'avoir perdu des membres de leur famille. L'un était la voix inimitable et l'autre était le compositeur incomparable. Aujourd'hui, c'est le moment du recueillement. Les hommages qui se multiplient sur les réseaux sociaux sont empreints d'une grande émotion.

Il y a quelques jours, Dadah avait posté une vidéo où il parlait de Fafah. II le faisait avant son spectacle au Plaza. Il avait la gorge nouée en évoquant le souvenir de son ami et frère. Le vide qu'il laisse est immense. Mahaleo a plusieurs générations, et . les sexagénaires qui ont grandi avec eux considèrent qu'ils ont perdu un frère. Ils ont vécu l'épopée du groupe avec une grande intensité. Il y a ensuite la génération des enfants des années 90 qui lui vouent une admiration sans borne et comprennent parfaitement ce feeling folk bien malgache. Ils ont transmis leur passion aux jeunes des années 90 et 2000. Tous fredonnent des chansons qui sont indémodables . Dans le florilège des œuvres de Mahaleo, les morceaux composés par Dadah ont une originalité qui ont enrichi le répertoire du groupe.

On y retrouve tous les petits tracas de la vie de couple que chacun a vécus. Sur les réseaux sociaux, les mots qui reviennent sont les mêmes : consternation, tristesse, immense vide. Les fans du groupe vont une fois de plus se soudaient. L"hommage qui a été rendu lors des funérailles de Fafah a laissé un souvenir poignant. Il y aura de nouveau beaucoup de gravité lors des obsèques de Dadah. Reposes en paix, vieux frère. Tu resteras à jamais dans nos cœurs.