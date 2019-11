Madagascar: Sur les Hautes Terres centrales - La chaleur s'installe, temps sec ce jour

« Fahavaratra ». La saison chaude et humide est définitivement là, mais pour l'instant, du moins sur les Hautes Terres, c'est la chaleur qui se fait davantage ressentir.

Outre l'épisode caniculaire de la semaine dernière, on s'achemine vers la hausse des températures maximales avec une courbe montante des valeurs affichées sur les parties centrales de la Grande Ile. D'après les prévisions émises durant le week-end, on connaîtra dès ce jour une hausse des températures maximales sur les régions des Hautes Terres. Ainsi, les températures maximales se situent autour de 26°C sur la partie centrale de Madagascar, durant cette journée du lundi. C'est le cas, entre autres, dans les régions Vakinankaratra et Haute Matsiatra, tandis qu'Analamanga affichera 25°C. Dans environ deux jours, on pourrait s'attendre à des températures allant jusqu'à 30°C sur les Hautes Terres. Dans les régions côtières, les valeurs maximales se situeront ce jour entre 27°C dans la partie Sud- est du pays, à 36°C dans la région Sofia, notamment à Antsohihy. Toliara affichera autour de 32°C ; 28°C à Toamasina et 29°C à Antsiranana.

Temps humide. Les valeurs minimales sur les Hautes Terres, quant à elles, se situeront ce jour entre 14°C, localisés dans le Vakinankaratra, et 17°C autour de la région Alaotra Mangoro. 16°C à Analamanga et 15°C dans la Haute Matsiatra. Dans les régions côtières, les températures minimales se situeront entre 20°C - entre autres, à Toliara et à Toamasina - et 25°C à Mahajanga.

Dans la capitale en particulier, on ne renouera pas encore, du moins, pas aujourd'hui, avec les averses orageuses qui permettent de mieux respirer après un épisode de forte chaleur. Pour les belles ondées, les habitants de la capitale devront encore attendre un peu, contrairement aux régions SAVA et Analanjirofo qui auront droit à un temps plus humide. Il en est de même pour les régions DIANA, Sofia, Boeny, Melaky, Menabe, qui verront arriver cet après-midi des averses orageuses. Dans l'Anosy, ces averses seront peut-être encore observées pour les trois prochains jours. Ailleurs sur la Grande Ile, ce sera une journée bien ensoleillée. Bref, c'est définitivement la saison chaude et humide qui s'installe : « Fahavaratra » et ses lots de bienfaits, mais également ses conséquences beaucoup moins enthousiasmantes, notamment pour les Tananariviens qui craignent de retrouver bientôt et beaucoup plus souvent, les rues inondées à chaque arrivée de l'orage.