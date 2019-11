Madagascar: Isotry - Un touriste chinois tabassé

Il venait de débarquer à l'aéroport d'Ivato en compagnie de dix autres chinois. « Ils étaient en voyage groupé et avaient comme première destination Antsirabe.

En se référant à la déposition, ces ressortissants chinois sont des touristes », selon une précision de la police. Samedi dernier, les membres du groupe étaient partis dans la Ville d'Eaux comme prévu par leur plan de voyage. L'un des leurs, pour des raisons qu'on ignore encore, a décidé de rester dans la capitale. Il s'est logé dans un hôtel de luxe en plein centre ville. Accompagné d'un autre chinois, il est sorti de l'hôtel pour faire un tour de la ville et à pied. Une bien mauvaise option pour le jeune homme, surtout avec le quartier qu'il a visité : Isotry.

Les deux hommes ont longé le long d'Ambalavao-Isotry et n'ont rien senti du danger qui plane. Le sac à dos qu'emportait le touriste a notamment attiré les convoitises d'individus méprisables d'Isotry. Et ils l'ont pris par force. L'étranger a tant bien que mal résisté pour essayer de protéger son bien. Ce qui a pu envenimer la situation, puisque les voleurs à la tire ont fini par utiliser des armes tranchantes. Blessé au niveau de sa tête, il a été évacué à l'hôpital HJRA. Ses jours ne sont plus en danger après les soins d'urgences. Sur place, les témoins oculaires affirment que les deux hommes allaient prendre un taxi. Et c'était au moment de s'engouffrer dans la voiture que les malfrats ont passé à l'acte. Son compagnon aurait sorti un pistolet pour se protéger.

Un fait que la police ne confirme pas pour l'instant. Le malheureux spectacle s'est passé en quelques secondes juste et sous les yeux des gens qui arboraient les rues durant cette matinée de samedi, jour de marché à Isotry, qui plus est. Un tel acte qui est loin d'être isolé nuit fortement l'image du pays, surtout que les Asiatiques sont parmi les plus ciblés par le tourisme. Une camera, une tablette, une somme de 60.000 ariary et un passeport, tels sont les objets à l'intérieur du sac à dos.