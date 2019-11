Sénégal: Nouveau retard dans la mise en service du Train express régional

La première portion de l'infrastructure, qui doit relier Dakar à Diamniadio, devait être mise en service le 30 novembre prochain. Ce ne sera finalement pas le cas, a reconnu le ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, ce dimanche. Et personne ne sait désormais quand le TER sera opérationnel.

Ce dimanche, Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, est interrogé à propos du Train express régional sur la radio RFM. Il reconnaît que les délais de mise en service ne seront pas tenus.

« La date du 30 novembre, ce n'est plus possible. Il faut s'en rendre compte, aussi. Quelquefois, on annonce des choses, on a la volonté de le faire et à date échue, ça n'arrive pas. Il faut avoir de la tolérance, aussi. Nous ne sommes pas superman. Nous avons des politiques publiques et des projets complexes avec beaucoup de prestataires. Aujourd'hui, trois, quatre ou cinq mois de plus, je ne vois pas la différence. »

Près de 155 000 voyageurs concernés

Selon les différentes annonces du gouvernement, l'exploitation devait démarrer en juin pour ce train qui doit permettre de transporter près de 155 000 voyageurs de la capitale vers la banlieue. Un démarrage déjà repoussé à octobre, avant que la date du 30 novembre ne soit avancée.

Cette date serait en fait celle de la livraison des ponts pour franchir les voies, d'après Mountaga Sy, le directeur l'APIX, l'agence de l'État en charge du projet. Et pour lui, tout va bien, il n'y a pas de retard : « Ce projet, il faut que les gens puissent très bien le comprendre, est parti sur un management basé sur des jalons et chacun des jalons, jusque-là, a été respecté et a aussi donné la plénitude de ces livrables. »

Le directeur n'a donné aucune date pour la mise en service. Tout dépend des essais, qui n'ont pas encore démarré. Pour l'instant, le train n'a effectué qu'un seul trajet, en janvier, avec à son bord le président Macky Sall.